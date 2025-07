Ex-Big Brother é encontrada morta e em estágio avançado de decomposição

Ex-participante do Big Brother morre aos 32 anos e só é encontrada 20 dias depois do falecimento em casa. Entenda o caso

Ex-participante do Big Brother do Paquistão, a atriz Humaira Asghar, de 32 anos, morreu em seu apartamento em Karachi, mas seu corpo só foi encontrado 20 dias depois do falecimento. De acordo com a imprensa local, o corpo dela foi encontrado em estágio avançado de decomposição.

A jovem morava no apartamento sozinha há sete anos, mas seu aluguel estava atrasado. Com isso, o dono do imóvel solicitou uma ordem de despejo. Quando a polícia encontro no local para desocupá-lo, eles encontraram o corpo da atriz sem vida.

A morte repentina da jovem e a forma como foi encontrada causou comoção entre seus fãs. Ela era uma personalidade da internet com mais de 700 mil seguidores no Instagram e era conhecida por suas atuações em filmes e séries.

A causa da morte ainda não foi divulgada. A polícia informou que não encontrou sinais de arrombamento no apartamento.

Ex-Big Brother sofre acidente

Ex-participante do Big Brother do Reino Unido, Charley Uchea, de 40 anos, sofreu um acidente de carro nesta semana. Ela contou que seu carro foi atingido por outro motorista, que fugiu do local e não prestou socorro após ela se machucar na batida.

A jovem disse que ficou com hematomas nas sobrancelhas e estava com dificuldade para mexer os braços. "Fui deixada pra morrer", afirmou. Ela disse que ficou sozinha no local do acidente, mas recebeu atendimento médico assim que possível.

"Abençoada seja minha enfermeira escovando meu cabelo, porque eu não consigo usar meus braços no momento. Estou muito fraca. Uma noite tão agradável antes de eu ser arremessada no ar rsrs, e desmaiar", disse ela.

No dia seguinte, Charley contou que precisou cancelar uma viagem por causa do acidente, já que ainda está com dores e se recuperando. “Pensar que estaríamos voando para o Havaí para o meu aniversário, e agora estou na cama porque não consigo andar ou fazer qualquer coisa, apenas em agonia por causa da dor forte. Sim, eu tenho sorte de estar viva, mas essa sensação de dor está me matando”, desabafou.