Ex-BBBs revelam quem escolheriam como dupla caso voltassem ao reality: 'Paga o pato'

Procurados pela CARAS Brasil, os ex-participantes Gabriel Santana e Marcus Vinicius revelaram quem escolheriam como dupla caso voltassem ao BBB

Ex-participantes do BBB, o ator Gabriel Santana(25) e o influenciador Marcus Vinícius(31) já se pegaram pensando sobre quem levariam como dupla para o reality. A 25ª edição do programa trouxe a dinâmica inédita e, com mais de um mês de exibição, deixou fãs curiosos sobre a escolha de outros famosos.

Santana, que esteve presente na 23ª edição do BBB , não pensa duas vezes antes de dizer que levaria seu melhor amigo, o também ator João Miranda. Para ele, o programa seria uma boa oportunidade para a carreira do amigo, além de os dois terem uma grande conexão —o que seria benéfico para o jogo e convivência na casa.

"Levaria alguém jovem, da minha idade e que eu tivesse uma conexão. A primeira pessoa que vem à minha cabeça é o meu melhor amigo! Ele também é ator, seria bom para a carreira dele, assim como foi para a minha. A gente se divertiria, seria um grande parceiro", diz, em entrevista à CARAS Brasil.

Já Marcus Vinicius revela ter mais de uma opção caso tivesse uma segunda chance na casa mais vigiada do Brasil. Ele, que particiou do BBB 24, conta que, assim como o ator de Pantanal (Globo), levaria seu melhor amigo.

Porém, o influenciador revela que também escolheria outras ex-BBBs que participaram na mesma temporada que ele. O comissário de bordo disse que chamaria Leidy Elin(27), Isabelle Nogueira(32) ou Beatriz Reis(24). "Dupla você depende do outro, se fizer uma merda, você paga o pato [risos]."

