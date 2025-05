Ex-BBB Renata revela que pessoa reapareceu após ficar milionária. Saiba quem

Ex-BBB Renata Saldanha surpreende ao revela que um pessoa do seu passado a procurou após ela vencer o reality. Saiba quem

A ex-BBB Renata Saldanha surpreendeu ao contar que uma pessoa do seu passado reapareceu após ela ficar milionária. A jovem venceu o reality show e embolsou quase R$ 3 milhões. Então, ela disse que seu pai voltou a procurá-la depois do programa, sendo que eles não próximos e ela cresceu sem a presença dele . Porém, ela disse que ele não tem 'segundas intenções' ao entrar em contato com ela.

"A minha mãe (Eulália) deu suporte em tudo e nunca deixou faltar nada. Óbvio que, em alguns momentos, senti (a falta do pai). E não somos totalmente desligados um do outro, ele me manda mensagens esporádicas, como no meu aniversário. Fato é que a gente não tem aproximação. Depois que saí do “BBB”, ele me mandou parabéns por ter vencido o programa, disse que estava muito feliz e que tinha acompanhado. Escreveu mensagens falando de Deus, nada com segunda intenção", disse ela ao Jornal Extra.

Além disso, Renata relembrou a dificuldade financeira que enfrentou desde a infância enquanto vivia em uma comunidade. "A dificuldade financeira era algo presente na nossa família, mas a gente conseguiu desenrolar. Dona Eulália (a mãe) deu o sangue para que conseguíssemos ter o melhor possível naquele momento. Nunca passei fome, mas sempre tive uma vida muito apertada. Chegaram a cortar nossa água, por exemplo. De qualquer maneria, a questão maior do lugar que eu morava era o medo, por conta de assalto, roubo, tentativa de invasão...", afirmou.

Renata abre o jogo sobre o prêmio milionário do BBB 25

Vencedora do BBB 25, a sister Renata é a nova milionária do Brasil. Ela levou para casa o prêmio de R$ 2.720.000 ao ficar em primeiro lugar na grande final. Com isso, a jovem foi questionada se pretende dividir o valor com Eva, que foi dupla para entrar no reality show.

Em entrevista no programa Mais Você, da Globo, ela foi questionada sobre a possibilidade de dar uma parte da quantia para a amiga. Então, ela contou que vai usar uma parte do dinheiro para colocar em prática um projeto que elas têm em conjunto.

"Todo mundo me pergunta isso. A gente sonha muitos sonhos juntas por dividirmos a vida. E um dos nossos sonhos era poder ajudar a escola, o projeto que a gente veio. Inclusive eu verbalizei isso no dia da minha prova do líder quando visualizei ali todo o meu projeto naquele cenário. E foi um momento muito especial", disse ela.

E completou: "Eu lembro que assim que vi o vídeo da casa de bonecas falei para ela (Eva) que a primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente sair daqui, não interessa em que lugar a gente fique, o dinheiro que a gente tiver gente vai dar um jeito de ajudar o projeto a crescer, a multiplicar e a poder aumentar a quantidade de atendimentos para outras meninas e meninos, porque a gente sabe o valor que isso teve na nossa vida e sabe qual transformador isso foi".

Em entrevista nos bastidores da Globo, Renata revelou mais detalhes sobre o que vai fazer com o prêmio do BBB 25. "Primeiro eu tenho que limpar meu nome (risos). Eu não consigo dizer com precisão o que eu vou fazer agora porque é muito dinheiro, eu nunca nem vi a minha conta passar de seis dígitos, quanto mais de milhões. Obviamente, como já falei, vou honrar a minha família imediatamente. É o mínimo que eu posso fazer por quem me honrou a vida inteira e estava lá, inclusive, naquele gramado, torcendo e vibrando para que eu ganhasse", disse ela.

"Junto com a Eva, eu também tinha o sonho de ajudar de alguma forma projetos sociais. O que eu puder fazer com a minha voz, com a força que eu tiver, para ajudar esse mesmo lugar de onde eu vim, eu vou fazer. Eu sei o quanto isso foi importante na minha vida e o quanto isso me agregou com valores e experiências muito edificantes. O máximo que eu puder proporcionar para outras meninas e meninos, para pessoas que acreditam na arte, no esporte, com certeza eu farei", finalizou.

