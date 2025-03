Ex-BBB Marcus Vinicius opina sobre 'pipocômetro' do Sincerão: 'Vão criticar'

Em entrevista à TV CARAS, o ex-participante do BBB Marcus Vinicius também aproveitou para reforçar a importância de se jogar no Sincerão

Para Marcus Vinícius(31), que participou da 24ª temporada do BBB, o Sincerão é um dos momentos mais importantes da semana —e não está sendo bem utilizado pelo elenco da edição atual. Em entrevista à TV CARAS, o ex-comissário também opina sobre o pipocômetro e não esconde a vontade de participar do trio de jurados que entra na casa a cada segunda-feira.

"Os ex-participantes estão opinando e está sendo legal", começa, em entrevista ao quadro Críticos do BBB . "Eu iria, na hora [para o pipocômetro]! Me chama produção, que eu estou lá levantando as plaquinhas de Pipocou e Mandou Bem [risos]. Ou vou dar craque do jogo, ou encher aquela piscina de pipoca e 'mel' e jogar todo mundo lá dentro."

Para ele, o júri da dinâmica tem tido um bom desempenho, apesar das críticas que recebem na web sobre suas escolhas. "Primeira coisa que a gente aprende depois de participar de um reality, é que vão te criticar. O elenco está pipocando tanto que você acaba dando o craque do jogo para alguém que conseguiu falar bem."

Marcus também afirma que os participantes do BBB 25 não estão sabendo aproveitar o tempo precioso que o Sincerão disponibiliza para ele. Hoje, fora do reality, ele explica que consegue enxergar na dinâmica uma das oportunidades mais importantes da semana.

"O Sincerão é o único momento em que você sabe que está 100% ao vivo, e tudo o que você fizer e falar será passado. É o seu momento de mostrar como você está no jogo, como você pensa. No Sincerão, era o momento que eu ganhava mais seguidores! Tem que saber usar esse tempo de tela."

CONFIRA ENTREVISTA DE MARCUS VINICIUS À TV CARAS NA ÍNTEGRA:

