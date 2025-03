Ex-BBB Marcus Vinicius critica elenco da 25ª edição: 'O campeão é o Tadeu'

Em entrevista à TV CARAS, o ex-participante do BBB Marcus Vinicius comenta estratégias do elenco da 25ª temporada do reality global

Ex-participante da 24ª temporada do BBB, Marcus Vinícius(31) não esconde sua opinião em relação ao elenco da atual edição. Em entrevista à TV CARAS, o ex-comissário de bordo afirma que os participantes precisam se jogar mais.

"O campeão é o Tadeu, já está com burnout o coitado", brinca o ex-participante, citando Tadeu Schmidt (50), apresentador do BBB . "A galera que se dispõe a participar tem que se jogar. Entendo que, principalmente quem é pipoca, em alguns aspectos ficamos com receio. Não podemos dizer que a produção não está tentando! Dourado, vai dar certo. É essencial ouvir o público."

Para ele, os participantes da temporada estão mais comedidos do que os outros. "Parece que eles estão com medo de cometer algum erro que foi cometido em anos anteriores. Todo mundo está com receio da pauta do racismo, de ser muito amigo de camarote...", completa.

Há época de sua participação no reality, Marcus Vincius diz que tinha amizade com Camarotes como Yasmin Brunet(36), Wanessa(42) e Vanessa Lopes(23), ao mesmo tempo que votava em famosos como Rodriguinho(47) e MC Binn(32). Ele reforça que, após pouco tempo de convivência, é como se não existisse mais a divisão entre os grupos.

Eliminado em um Paredão contra Davi Brito(22) e Isabelle Nogueira(32), o comissário afirma que participaria de uma nova edição, agora que tem uma visão melhor do jogo. "Se tiver um Big Brother nova chance, eu super iria! Fiquei com sede de jogar mais. Temos que ser espertos em relação ao jogo, já sabemos os comportamentos que levam alguém a ser favorito."

