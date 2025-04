Ex-BBB Diogo Almeida rompe o silêncio sobre rumores de romance com Aline

Ex-participante do BBB 25, Diogo Almeida comentou sobre sua atual relação com Aline fora do reality show: 'É o que falei'

O BBB 25 chegou ao fim há cerca de uma semana, mas segue sendo um dos assuntos mais comentados da web. Recentemente, rumores de que os ex-participantes Diogo Almeida e Aline Patriarca teriam engatado um romance fora do confinamento tomou conta das redes sociais.

Para quem não acompanhou, os dois viveram um breve affair dentro do reality show da TV Globo. O ator, eliminado do programa bem antes de Aline, chegou a revelar que gostaria de conversar com a baiana a respeito da relação após o fim da competição.

Agora, Diogo rompeu o silêncio e se pronunciou sobre os boatos de que os dois estariam juntos 'em off'. Em entrevista ao 'Gshow', sem entrar em muitos detalhes, o ex-BBB ressaltou apenas que eles seguem se conhecendo melhor .

"Ela está em Salvador. É o que falei recentemente: nos conhecemos na casa e seguimos nos conhecendo aqui fora. Vamos ver como é que vão ser as coisas. A configuração é outra, completamente diferente do confinamento", declarou ele. "O futuro a Deus pertence", acrescentou Diogo Almeida, por fim.

Diogo e Aline já conversaram após o BBB 25

Recentemente, Diogo Almeida marcou presença na Ilha de CARAS by GAV Resorts e falou um pouco sobre sua trajetória dentro da casa mais vigiada do país. Ao longo do bate-papo, o ator revelou que já havia conversado com alguns ex-colegas de confinamento, incluindo Aline, com quem viveu um affair no BBB 25.

"Encontrei com a Eva algumas vezes, conversei com João Gabriel por telefone e também já conversei com a Aline. Nós nos ouvimos e tivemos uma conversa saudável e importante. Tenho muito carinho e respeito por ela e vejo que ela também tem por mim. O que a gente viveu na casa foi muito forte e especial. Torço muito por ela. O importante é seguirmos bem, independentemente da configuração. Eu sou a favor do que nos fará mais felizes. Vamos aguardar!", declarou o ex-BBB.

