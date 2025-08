Ex BBB Diogo Almeida fala sobre fim do namoro com Aline

Diogo Almeida se pronuncia após duas semanas de término com Aline Patriarca: 'Foi uma decisão que a gente tomou juntos'

O ex-participante do BBB 25Diogo Almeida se pronunciou sobre o término do relacionamento com a influenciadora Aline Patriarca no podcast Pod Tudo. O ator e psicólogo afirmou que torce pela ex-namorada e que a amizade persiste.

Diogo contou que a decisão foi conversada e decidida pelos dois. “Foi uma decisão que a gente tomou juntos, conversamos muito. Eu e a Aline temos uma relação boa, torcemos muito um pelo outro”, afirmou ele.

Ele também disse que a pressão do reality show acabou influenciando o relacionamento, mas após o programa o casal conversou para tirar as dúvidas e acabar com as desavenças. "Quando a gente saiu, a gente conversou e colocamos os pontos nos ‘is’ […] e foi uma conversa bem legal, bem bacana porque a gente queria se entender, queria se ouvir. Quando as duas pessoas querem se ouvir, querem se entender, o papo fica bom.”, disse ele.

“E agora, conversamos e escolhemos seguir com uma outra configuração, mas a gente segue torcendo muito um pelo outro, vibrando muito. Torço muito pela Aline.”, concluiu o ator.

O romance entre Diogo e Aline

O romance entre Diogo Almeida e Aline Patriarca surgiu entre as paredes confinadas do reality show, BBB 25. Logo antes de assumirem o relacionamento, o casal passou um final de semana romântico em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro.

Finalmente, oficializaram o namoro em 20 de maio deste ano, através das redes sociais. “Gente, olha que cenário maravilhoso esse que eu estou, de muita paz, de muita energia boa. Eu estou muito feliz e fico feliz também com as mensagens que eu estou recebendo. São muitas mensagens carinhosas. É importante saber que tem pessoas que torcem pelo nosso sucesso. Que mandam coisas boas, né?!. Boas vibrações pra nossa vida, que estão na torcida pela nossa felicidade", disse a influenciadora e ex-BBB.

