Ex-apresentador do BBB, Tiago Leifert elege participante favorito do reality

O jornalista Tiago Leifert, que apresentou o reality show BBB, da TV Globo, entre 2017 e 2021, decidiu revelar qual é o seu participante favorito entre todas as edições do programa . Durante a gravação do Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel, no SBT, o narrador esportivo expôs a sua preferência:

"É o Gil do Vigor. Tenho contato com ele. Converso com vários ex-BBBs pelo Instagram, pelo Whatsapp, dou palpites, encho o saco, mas tenho um bom relacionamento com muitos ainda", disse à Patrícia Abravanel.

Para Leifert, o economista teve um papel muito importante na edição do reality em 2021. "O Gil foi muito importante no BBB 21. É um cara que gosto muito", disse sobre a edição vencida por Juliette e que teve Gil do Vigor como quarto colocado.

Patricia ainda perguntou qual é o ex-BBB que ele menos gosta . Tiago, por sua vez, optou por não citar nomes. "Tem um sim, só que não vou falar porque quero ter paz", declarou. "Nada contra a pessoa, mas não gosto de gente retranqueira, que vai para não jogar", completou.

Contrato com o SBT

O SBT confirmou a contratação do jornalista Tiago Leifert no time de narradores esportivos da emissora em 2025. O ex-Globo estreou na grade de programação do canal no dia 21 de janeiro, quando fez a partida entre Benfica e Barcelona pela sétima rodada da Champions League.

Em março, Tiago também irá assumir a locução de partidas da Copa Sul-Americana. Em nota, o SBT valorizou o talento do contratado e o julgou como "um dos principais comunicadores do Brasil na atualidade".

“Nasci e cresci na TV aberta e como todo brasileiro tenho um carinho enorme pelo SBT e o máximo de respeito pelo legado do gênio Silvio Santos. Estou muito honrado e empolgado com a oportunidade de contar as histórias da CONMEBOL Sul-Americana e da UEFA Champions League ao lado dos colegas do time de esportes. Que seja uma jornada emocionante para todos nós”, declarou Tiago.

“Estamos felizes em anunciar a chegada de Tiago Leifert. Ele chega trazendo seu talento e carisma para a emissora. Não tenho dúvidas de que somará muito dentro do nosso time de esportes, trazendo emoção para os espectadores que vibram junto com a gente”, ressaltou Mauro Lissoni, diretor de programação e artístico do SBT.

