Estão juntos? Ex-BBBs Renata e Maike são flagrados em momento descontraído

Fora do BBB 25, Renata e Maike, que viveram um affair dentro do reality, foram vistos juntos curtindo uma festa em São Paulo

Ex-participantes do BBB 25, Renata Saldanha e Maike Allan foram vistos juntos curtindo uma festa em São Paulo na noite de quarta-feira, 7. O registro dos famosos em um momento descontraído foi compartilhado por internautas nas redes sociais.

Nas imagens, é possível perceber Renata e Maike dançando ao fundo . Os ex-BBBs, no entanto, não publicaram nenhuma foto juntos em seus perfis oficiais. O paulista reuniu alguns amigos em uma balada para celebrar seu aniversário.

Além de Renata, o ex-brother Gabriel, que entrou no reality show como dupla de Maike, também esteve na comemoração. A campeã do BBB 25 desembarcou em São Paulo na manhã de quarta-feira, 7, para participar do programa 'Encontro com Patrícia Poeta', da TV Globo.

Vale lembrar que, recentemente, Renata Saldanha revelou ao público que ela e Maike estariam se conhecendo melhor. Para quem não acompanhou, os dois engataram um romance nos últimos dias de confinamento.

"Só para avisar que está tudo bem. Nós estamos bem, está tudo bem entre nós, para quem tinha dúvida sobre como estávamos em relação um ao outro, está tudo bem. [...] Estamos nos conhecendo, conversamos, e estamos nesse momento de nos conhecermos, entender um pouco tudo isso, que também é novidade para ele e para mim. É isso, estamos nos conhecendo", relatou ela.

Renata já recebeu o prêmio do BBB 25?

A bailarina Renata Saldanha viu sua vida se transformar nos últimos tempos. Apesar do reality show da TV Globo ter chegado ao fim há menos de um mês, as mudanças na rotina da campeã da edição e de seus familiares são notórias.

Nesta quarta-feira, 7, em participação no programa 'Encontro', Renata abriu o coração ao contar como está sua vida atualmente. Ela, inclusive, revelou que ainda não recebeu o prêmio final da competição.

"O PIX ainda não caiu, mas de alguma forma a gente já conseguiu resolver e melhorar essa qualidade de vida. E eu queria poder honrar muito a minha família, então eu sei que vai vir. Será fruto disso", afirmou a ex-BBB.

