Equipe de Gracyanne perde a paciência e desmente boatos: ‘Limites do game’

Equipe de Gracyanne Barbosa divulga comunicado oficial para desmentir boatos envolvendo a sister no BBB 25

A equipe da musa fitness Gracyanne Barbosa não gostou nada de ver o nome dela envolvido em boatos durante sua participação no BBB 25, da Globo. Tanto que emitiram um comunicado oficial nas redes sociais para negarem que ela esteja apaixonada por Diogo Almeida e também informar que ela não teve coach antes de entrar no reality show.

Para começar, a equipe disse que os limites do jogo foram ultrapassados pelas fake news. "É hora de falar sério pra desmentir uma série de comentários machistas e mentirosos que têm sido repetidos sobre a Gra pelos defensores de Diogo Almeida. São mensagens machistas, que invalidam o que é dito pela Gra. Não é verdade que Gra tenha discutido ou votado no Diogo porque estaria apaixonada por ele. É natural que ela se posicionei quando se sentir incomodada ou intimidade”, afirmaram.

E completaram: "Ela justificou muito bem seus movimentos: achou Diogo incoerente e notou que ele tentou assustá-la com o olhar (como ele assume que faz), o corpo e o tom de voz. Não há paixão nisso. Há uma narrativa machista que distorce a realidade para favorecer um homem. O incômodo dela também é compartilhado por Dany Hypolito, Dona Delma, Camila e Thamiris. Todas mulheres. Quando uma mulher se coloca contra ele, comentários desse tipo aparecem pra desqualificar as opiniões dela. São falas que ultrapassam os limites do game”.

Então, a equipe falou sobre os rumores de coach para ela. "Além disso, é preciso desmentir também que Gra tenha se preparado para o BBB com o audio de Gis Oliveira, a coach. Mesmo procurada, Gra não contratou os serviços de Gis porque queria garantir que não agiria como um personagem. Pessoa pública desde os 16 anos, Gra não teria motivos para esconder a própria naturalidade. Quem a ajudou na preparação para esse desafio foram a família, os amigos e profissionais de saúde. Só. Agora, com a verdade restabelecida, o jogo pode voltar a seguir”, finalizaram.

