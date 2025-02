Eliminados do BBB 25, Edilberto e Raissa retomam apresentações em circo

Segunda dupla eliminada do BBB 25, Edilberto e Raissa retornaram à antiga rotina de trabalho no circo da família, em Minas Gerais

Edilberto e Raissa, segunda dupla eliminada do BBB 25, já retomaram a rotina que possuíam antes de entrar no reality show da TV Globo. Pai e filha, que deixaram a competição com 50,70% da média de votos do público, voltaram a se apresentar no circo da família, em Minas Gerais, na noite de segunda-feira, 10.

Na manhã desta terça-feira, 11, o ex-brother usou as redes sociais para celebrar o retorno ao trabalho tão querido por ele. "E aí, turma! Olha onde eu estou. De volta para a minha casa", declarou Edilberto em um vídeo.

"O lugar que eu acho que é mágico, onde desperta sonhos, alegrias, sorrisos, é aqui. Tudo isso é aqui, no circo. Sempre que você tiver oportunidade e puder fazer uma visita, faça. Sorrir ainda é o melhor remédio. E viva o circo!", completou o ex-BBB.

Raissa também dividiu com o público um pouco de seu retorno ao circo. Em uma rede social, a ex-sister compartilhou uma foto onde aparece produzida para uma apresentação no local. "Hoje tem", comemorou ela, bastante sorridente no clique.

Em entrevista recente à CARAS Brasil, Edilberto e Raissa afirmaram que, agora, o objetivo é fazer com que o Circo Onix Espetacular seja cada vez mais conhecido no país. "Somos muito gratos pela oportunidade de participar do BBB e agora queremos continuar trabalhando com a comunicação, seja através da internet, da TV ou de outra mídia", contaram.

Ex-BBB Raissa celebra retorno ao circo - Reprodução/Instagram

Quem está no quarto paredão do BBB 25?

Já em jogos individuais, os participantes do BBB 25 formaram o quarto paredão ao vivo na noite de domingo, 9. Esta semana, os brothers Aline, Gabriel e Vitória Strada disputam a permanência no jogo.

Sob o comando de Tadeu Schmidt, o resultado do quarto paredão acontece nesta terça-feira, 11, logo após a exibição de mais um capítulo da novela 'Mania de Você'. Vale lembrar que, a partir de agora, somente um brother deixará o programa.

