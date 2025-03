Eliminada do BBB 25, Thamiris confessa confusão ao expressar opinião sobre Vitória Strada

Participando do 'Mais Você', a ex-sister Thamiris esclareceu uma fala polêmica que fez sobre Vitória Strada: "Me embananei"

Eliminada no oitavo Paredão do BBB 25, Thamiris esteve no Mais Você desta quarta-feira, 12, para conversar com Ana Maria Braga sobre sua participação no reality show. A nutricionista aproveitou o espaço para esclarecer uma fala polêmica que fez sobre Vitória Strada e sua ex-dupla, Mateus.

Após Gracyanne Barbosa levantar a hipótese de Vitória e Mateus irem juntos para a berlinda, Thamiris disparou: "Tomara".

"Nesse momento, eu não estava desejando que a Vitória fosse ao Paredão... Só me embananei no que eu estava pensando, no que eu estava falando... Se fosse algo que eu desejasse, eu não ficaria andando com a Vitória na casa. Eu gosto da Vitória de verdade, adorava o Mateus dentro do jogo", disse ela.

Na sequência, a ex-sister explicou que acredita que se atrapalhou pois a musa fitness estava falando enquanto ela pensava. "Por isso eu falei: 'Olha que coisa horrível, foi porque eu acho que eu estava pensando e a Gra falando...'. Eu sempre votei em pessoas para poder defendê-la", relembrou, fazendo referência à Vitória.

Thamiris analisa trajetória no jogo

O BBB 25 chegou ao fim para Thamiris! A nutricionista foi eliminada do reality show da TV Globo na noite de terça-feira, 11, com 61,73% dos votos do público, após enfrentar o oitavo paredão da temporada contra Aline e Vinicius.

Na manhã desta quarta-feira, 12, a ex-sister participou do programa 'Mais Você' e conversou um pouco com Ana Maria Braga a respeito de sua trajetória na casa mais vigiada do país. Ao longo do bate-papo, Thamiris afirmou que 'exagerou' e 'gritou demais' no confinamento.

"Quando a gente está dentro da casa, longe de família, concorrendo a um prêmio tão grande, passando por vários estresses, chega uma hora que você estoura, explore por coisa pequena. Acho que foi um pouco disso que aconteceu. Lá dentro, isolada, hiperventilando certos assuntos, a gente acaba exagerando um pouco. A gente gritou demais, falou demais", declarou ela, referindo-se também a passagem da irmã, Camilla, sétima eliminada.

Em seguida, Thamiris relatou que se sentiu machucada dentro do BBB 25 em algumas situações. "Eu falava com todas as pessoas da casa, e escolher alguém para votar é muito difícil. E ser votada é ainda mais. A gente sente muita carência dentro da casa. [...] O BBB me fez ficar mais unida ainda à Camilla", disse a ex-sister.

Apesar dos embates no confinamento, Thamiris garantiu que os conflitos existiram somente na competição. "Aqui fora vou deixar tudo para trás. Não faz sentido colocar para frente coisas que aconteceram dentro do jogo", concluiu ela.

