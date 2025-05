Diego Hypolito revela se perdoou atitudes de Gracyanne após o BBB 25

Fora do BBB 25, Diego Hypolito abriu o jogo ao falar sobre a decepção envolvendo algumas falas de Gracyanne dentro reality show

Fora do BBB 25 há quase um mês, Diego Hypolito já conseguiu refletir um pouco sobre sua trajetória dentro do reality show da TV Globo, incluindo a decepção com Gracyanne Barbosa. Figuras públicas, os dois se conheceram antes de entrar no confinamento.

No programa, no entanto, Diego foi surpreendido por algumas falas de Gracyanne a seu respeito. Um episódio que também marcou o ex-ginasta olímpico foi o dia em que algumas sisters da casa, incluindo a musa fitness, acabaram excluindo Daniele Hypolito, sua irmã, de uma roda de conversa.

Em entrevista ao 'Extra', apesar da decepção, o ex-BBB afirmou que não guarda mágoas. Diego Hypolito ainda contou que não reencontrou Gracyanne Barbosa e que está aberto a conversar com qualquer participante que queira bater um papo.

" Está todo mundo desculpado. Todos os brothers e sisters. O ‘BBB’ é um programa muito difícil, que envolve todas as emoções. A vida agora segue. Não tive a oportunidade de encontrar com a Gracyanne, tenho uma admiração por ela... Quem quiser conversar comigo, eu irei falar. Não guardo mágoa de ninguém. Eu quero mais é que todo mundo tenha sucesso aqui fora", declarou ele.

Gracyanne Barbosa se desculpou com Diego Hypolito

Após o BBB 25, Gracyanne Barbosa se desculpou com Diego Hypolito por suas atitudes dentro do confinamento. O primeiro reencontro entre os dois na 'vida real' aconteceu durante o Prêmio Gshow, em abril deste ano.

"Primeiro, eu não seguia o Diego antes e é importante deixar claro que nos conhecíamos de festa, de fisioterapia e tudo mais. Mas você sempre foi um atleta que admirei e uma pessoa que dentro da casa eu vi de forma diferente. Realmente, eu tive falas problemáticas, que me arrependo muito, porque poderia ter falado com você, porque você me deu oportunidade. Fiquei preocupada de te magoar", disse ela.

Em seguida, a famosa ressaltou seu arrependimento. "Tenho certeza que não faria novamente, estou magoada e peço desculpas do meu coração. Vejo que teve muitos cortes que não pegaram. Não sei se você vai me desculpar, porque não quer falar comigo, mas respeito tua mágoa e minha decepção, e cabe a mim reconhecer meu erro", concluiu.

