Desrespeito e quebra de regras: BBB 25 é marcado por participantes irresponsáveis

Participantes do BBB 25 chamam a atenção por desrespeito e quebra de regras e nem mesmo o apresentador Tadeu Schmidt consegue esconder sua frustração

Com mais de um mês no ar, o BBB 25 é marcado por uma série de fatores, mas o que mais chama a atenção dos internautas é o comportamento negativo dos próprios brothers. Entre milhares de pessoas que dariam de tudo para encarar o confinamento na casa mais vigiada do Brasil, o elenco da 25° edição do reality show da Globo parece acreditar que estão vivendo em uma verdadeira colônia de férias. Com cenas de desrespeito, quebra de regras e falta de entusiamo, Tadeu Schmidt luta diariamente para manter a audiência em pé.

BIG FONE ANULADO

Após uma semana de confinamento, Maike Cruz mudou drasticamente a dinâmica da semana ao descumprir uma regra. O participante, que estava no Mostro e deveria carregar Maria Eugênia com ele a todo momento, correu para atender o telefonema e se esqueceu de levar a "parceria" com ele. O resultado? A dinâmica foi cancelada e ele ainda recebeu uma punição gravíssima, perdendo 500 estalecas.

"Maike, você atendeu ao Big Fone sem levar a Maria Eugênia com você. Você descumpriu a regra, por isso, o Big Fone está anulado! Maike e Gabriel não estão imunes, Daniele e Diego não estão no Paredão", informou o apresentador aos brothers.

Pouco depois, Maike Cruz conversou com Gabriel Yoshimoto, sua dupla no confinamento até então, que sequer percebeu que estava sem Maria Eugênia ao atender o Big Fone. Vale lembrar que seu par tentou levar a "parceira" até o amigo, mas a produção logo identificou a quebra de regra. "Mano, na hora, eu só acordei. E eu ainda achei que tinha levado ela. Menos mal que não foi para a casa toda, velho, se não a gente ia se ferrar", comentou.

SINCERÃO

O que era para ser um momento de desabafo sincero dos brothers com seus inimigos no jogo, tornou-se um verdadeiro caos no dia 11 de fevereiro. A cada semana, Tadeu Schmidt está praticamente tirando leite de pedra para instigar os participantes a serem sinceros. O apresentador não só pediu para que encerrassem as risadas inapropriadas, como que todos fossem diretos sobre suas opiniões na cara dos demais.

"Vamos continuar levando a sério a dinâmica. Não tem nada de engraçado acontecendo aqui (...) Vocês não sabem a importância que faz uma noite como essa. Ela faz com que: quem sairia com rejeição não sair; quem não seria lembrado, será lembrado; quem não seria votado, sairá com muita votação", disparou.

Ao longo da dinâmica, os brothers continuaram "sabonetando" e o apresentador seguiu dando até mesmo dicas que pudessem contribuir com a permanência deles no jogo. Enfatizando que deveriam ser sinceros sobre suas opiniões, Tadeu Schmidt os provocou: "É hora de botar os leões de quarto para rugir na sala". Mesmo com esse recado direto, muitos não entenderam ainda que estão sendo gravados 24 horas e que suas críticas são ouvidas pelos telespectadores.

QUEBRA DE REGRA

No dia 13 de fevereiro, Tadeu Schmidt não conseguiu esconder sua revolta com a falta de honestidade dos participantes. Antes mesmo do início da Prova de Resistência, o apresentador anunciou a eliminação de três brothers. Ao explicar as regras da dinâmica, o comunicador enfatizou que ninguém mais poderia sair da sala de estar. Dito e feito: João Pedro e João Gabriel foram correndo usar o banheiro para ter ainda mais vantagens na prova, enquanto Renata Saldanha aproveitou os últimos minutos para pingar colírio nos olhos.

A situação causou uma grande revolta não só nas redes sociais, mas em Tadeu Schmidt. O apresentador usou sua autoridade para dar um sermão nos participantes: "O João foi ao banheiro? (...) Como você foi ao banheiro se eu falei que mais ninguém podia sair da sala, João? (...) Eu falei: ‘A partir deste momento, ninguém mais sai da sala’. E depois você foi ao banheiro. Vocês estão há 30 dias aqui, vocês sabem como é a prova do líder. Por favor, não tem desculpa. João, você está eliminado. Os dois irmãos foram ao banheiro? Vocês estão eliminados".

Até então, somente João Pedro e João Gabriel estavam fora da disputa pelo descumprimento da regra. Pouco antes da prova de resistência iniciar, Tadeu Schmidt chamou a atenção dos brothers mais uma vez. "Renata, você foi ao quarto pingar colírio, não foi? (...) Então você também está eliminada. Pode voltar para a casa, por favor. Mais alguém foi fazer alguma coisa antes da prova de resistência? Mais alguém quer dizer alguma coisa, ou não? Ninguém mais saiu da casa para fazer nada, né?", disparou.

Como consequência por infringirem as regras, os três participantes ainda foram informados de que estavam na Xepa, diminuindo drasticamente as opções no menu da semana. "Atenção, João Gabriel, João Pedro e Renata! Vocês, a partir de agora, estão na Xepa como consequência da eliminação da prova", informou a voz.

PUNIÇÕES E EMBATES

Além do comportamento negativo dos brothers, as inúmeras punições também chamam a atenção dos fãs. O uso indevido de microfone, broncas da produção e idas ao Tá com Nada comprovam que um mês de confinamento ainda não foi suficiente para que todos entendam as regras impostas na casa mais vigiada do Brasil.

Mesmo com o diretor Rodrigo Dourado modificando as dinâmicas e tentando de tudo para criar novos atritos e entregar entretenimento para o público, os participantes não parecem dispostos a colocar para fora suas opiniões mais sinceras. Ou seja, apenas as câmeras e os telespectadores conseguem acompanhar seus passos, os adversários devem apenas imaginar o que rola por trás.

Apesar disso, alguns deles já perceberam que a falta de embates pode prejudicar a audiência do reality show da Globo. Gracyanne Barbosa, que esteve no Quarto Secreto e pode acompanhar tudo como telespectadora, classificou-o como chato.

"Eu falei: 'Não vai acontecer nada? Está todo mundo de boa? (...) Aqui é um jogo de julgamento. Como o Tadeu [Schmidt] falou: 'É um jogo de julgamento'. Então, a gente não tem que se sentir mal por estar julgando o outro aqui dentro. Eu sei que, na vida, a gente aprende a não julgar, porque cada um tem uma crença, cada um vive de um jeito", explicou.

"Eu não vi muita coisa, mas o que eu vi, como telespectadora, eu achei chato. Eu falei: 'Não vai acontecer nada, gente? Está todo mundo de boa? E o que aconteceu já passou? Está tudo certo?'. Não é um jogo disso, gente. Quando a gente estava em casa, a gente assistindo, a gente não ficava: 'Agora foi, fala dele mesmo'. É claro que quem está em casa é mais fácil, a gente não vê tudo, a gente não sabe", disparou.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Big Brother Brasil (@bbb)

Leia também: BBB 25: Como será a formação do próximo Paredão? Votação será em grupo