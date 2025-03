Deniziane revela por que não respondeu mensagem de Matteus após o BBB 24

Deniziane, que viveu um breve romance com Matteus dentro do BBB 24, contou que recebeu uma única mensagem do vice-campeão da edição

Deniziane Ferreira, ex-participante do BBB 24, revelou ter recebido uma mensagem de Matteus Amaral, vice-campeão da edição, logo após o fim do programa. Os dois viveram um breve affair dentro do confinamento e decidiram colocar um ponto final dias antes da influenciadora digital ser eliminada, em meados de fevereiro.

Em participação no podcast 'Mussi de Climão', Deniziane explicou que optou por não retornar o contato de Matteus. De acordo com a ex-sister, a única vez que o gaúcho enviou uma mensagem fora do BBB 24 foi para parabenizá-la por seu aniversário.

A ex-BBB explicou que não respondeu a mensagem em respeito ao relacionamento de Matteus com Isabelle Nogueira. O gaúcho e a manauara engataram um romance nos últimos dias de confinamento e seguiram juntos até fevereiro deste ano.

"Ele me mandou uma mensagem no meu aniversário, sem contexto algum. Meu aniversário é no dia 2 de maio, mas [o texto] foi um pouco antes. Só [foi ele] me desejando felicitações, mas nunca foi respondido. Nunca respondi porque acredito que ele já estava em um relacionamento e, por respeito aos dois, acho que não deveria ser respondido", relatou Deniziane.

"Foi a única vez que me mandou mensagem. Só visualizei. Acho que não teria que ser respondido, não é uma pessoa que eu tenho contato aqui fora", completou a ex-sister.

Deniziane revelou que Matteus Amaral mandou mensagem pra ela, no dia do aniversário dela, estando namorando com Isabelle Nogueira.



Deniziane disse que deixou ele no vácuo. #BBB25pic.twitter.com/iT5rxgCTJp — Alfinetei (@ALFINETEI) March 5, 2025

O fim do noivado de Isabelle Nogueira e Matteus Amaral

Os ex-BBBs Isabelle Nogueira e Matteus Amaral anunciaram o fim do noivado em fevereiro deste ano. Em um comunicado em conjunto nas redes sociais, os dois revelaram a separação e contaram o motivo para o término: "Somos incompatíveis".

No texto, os ex-BBBs ainda comentaram que sempre respeitaram um ao outro e que os rumores sobre a separação não são verdadeiros. Agora, eles querem seguir seus caminhos e guardar as boas memórias; confira detalhes!

Leia também: Ex-BBB Deniziane abre álbum de fotos com o novo namorado: 'Tão especial'