Delma, do BBB 25, cumpre promessa que fez no programa: 'Pra sempre'

A ex- BBB Delma, que participou da 25ª edição do reality da Globo, contou que cumpriu uma promessa feita durante o confinamento

A ex-BBB Delma, que participou da 25ª edição do reality da Globo, usou as redes sociais neste domingo, 13, para contar que cumpriu uma promessa feita durante o confinamento. Em uma publicação no Instagram, ela mostrou o momento em que fez uma tatuagem em homenagem ao programa e relatou como foi a experiência.

"Passando aqui pra compartilhar com vocês um momento muito especial: ontem eu cumpri uma promessa que fiz de coração e eternizei na pele algo que transformou a minha vida. Sim, fiz uma tatuagem em homenagem a esse programa incrível que marcou minha história pra sempre . Obrigada, 'BBB', por tudo que vivi aí dentro, por todas as pessoas que conheci e por todas as portas que se abriram desde então. Levo vocês comigo pra sempre!", escreveu dona Delma no Instagram.

O que dona Delma prometeu?

Durante o confinamento, Delma comentou sobre as tatuagens durante uma conversa com brothers e revelou que prometeu fazer homenagens relacionadas ao programa. "Eu prometi. Eu vou fazer um robozinho cor de rosa", começou. "Faz o dummy", sugeriu Maike. "Eu vou fazer ele também, ele bebê aqui nas minhas costas. Eu uso muita camiseta e eu quero aqui", disse ela.

A sogra de Guilherme ainda explicou que pretende fazer a tatuagem em partes do corpo com "mais carne". "Nos ossos não quero nada, Deus me livre, dói", afirmou ela, contando que sua filha tem uma no dedo. "No dedo não dói, não", garantiu o líder.

O que Delma ganhou no BBB 25?

Vale lembrar que Delma deixou o confinamento em um paredão contra Guilherme e Renata. Aoesar de não levar o prêmio final para casa, ela conquistou prêmios valiosos para a nova fase de sua vida. Relembre!

