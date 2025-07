Davi Brito revela com quem ainda fala do BBB e desabafa: 'A internet me odeia'

Campeão do BBB 24, Davi Brito contou quem ainda mantém contato com ele após o reality e desabafou sobre críticas nas redes sociais

Vencedor da 24ª edição do Big Brother Brasil, Davi Brito contou como anda sua relação com os ex-colegas de confinamento meses após o fim do programa. Em entrevista ao Selfie Service, comandado por Lucas Selfie no YouTube, o baiano foi direto ao revelar com quem ainda mantém laços de amizade: apenas Lucas Buda e MC Binn.

“Até hoje quem fala comigo é o Lucas, o Buda. O Binn fala comigo algumas vezes. Uma galera que eu achava que nem ia olhar para minha cara”, disse Davi. O que deixa claro que outros ex-participantes, como Isabelle Nogueira e Matteus Amaral, acabaram se afastando.

“O Matteus tive contato em algumas festas, mas contato de chegar junto, zero”, afirmou. Segundo ele, Isabelle chegou a cumprir a promessa de apresentá-lo a Parintins, mas depois os caminhos se distanciaram: “Ela disse que ia para Salvador, mas não foi. Eu entendo que ela estava namorando. Ela foi uma amiga ali, mas pós-BBB, cada um vive sua vida.”

Exclusão dos eventos

Davi também relatou sentir-se excluído das reuniões entre ex-BBBs. Segundo ele, nunca é convidado para os encontros.

“A galera do Big Brother Brasil vai fazer uma resenha, o convite não chega até a mim. Ninguém nunca me chamou", pontuou.

Questionado se não poderia tentar se aproximar por conta própria, respondeu: “Se a pessoa quer você lá, ela te convida e você vai. Eu acho que não adianta você se dar para estar naquele lugar.”

Ex-BBB desabafa sobre críticas nas redes

Ainda durante a entrevista, o ex-motorista de aplicativo comentou sobre as críticas que recebe nas redes sociais. “Eu tenho muitos haters. A internet me odeia, mas vai na rua o povo me ama”, desabafou.

Apesar da repercussão negativa na internet, ele reforçou sua gratidão ao público que continua ao seu lado: “Quem gosta de mim fica lá na minha rede, pode sobrar uma pessoa só, um seguidor. Quem não gosta de mim, está convidado a se retirar.”

