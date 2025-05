Davi Brito faz denúncia contra a ex-namorada e diz: ‘Fiquei assustado’

Ex-BBB Davi Brito procura a delegacia para registrar uma denúncia contra a ex-namorada ao dizer que ela o ameaçou: ‘Estou tomando trauma’

O ex-BBB Davi Brito registrou uma denúncia contra uma ex-namorada na delegacia. De acordo com o Portal Leo Dias, ele fez um boletim de ocorrência na madrugada deste sábado, 17, ao dizer que estava sendo vítima de ameaças da ex. Ela teria dito que iria expor situações da intimidade do rapaz caso ele não fizesse o que ela estava pedindo.

Logo depois da repercussão da notícia da denúncia na mídia, Davi Brito apareceu nas redes sociais para confirmar o B.O.. Ele disse que foi ameaçado e decidiu procurar as autoridades para se proteger.

"Eu recebi várias ameaças. Colocando em risco a minha integridade física. A partir do momento em que alguém chega para você e fala: ‘Se eu quisesse fazer alguma coisa para você, eu já teria feito’. Quando a pessoa se retrata dessa maneira, ela mostra que não é uma pessoa de brincadeira. E eu recebi esse tipo de ameaça. Eu me senti ameaçado e resolvi procurar as autoridades. Teve algum problema em Instagram de terceiros e terceiros vieram até mim me cobrar que eu tomasse as providências para poder resolver o problema que teve no Instagram dessa pessoa. Sendo que terceiro estava me acusando que eu implantei um código dentro do meu celular para que essa pessoa não tivesse a verificação e não pudesse utilizar. Porque terceiros trocou o celular e não está conseguindo acessar novamente o Instagram", disse ele.

E completou: "Veio até mim e falou o seguinte: ‘Davi, durante o período que a gente passou junto, você vai ter que dar o jeito de resolver. Se não resolver, eu vou te denunciar, vou te colocar na justiça e vou te expor na internet de que você me abusou psicologicamente e sexualmente. Você me obrigava a manter relações com você duas vezes na semana e a te beijar também’. Como é rapaz? Uma pessoa que sofre um abuso, segundo terceiros, passou mais de um mês o término do relacionamento e me acusar dessa situação? É uma situação muito grave, está acusando a pessoa errada. Está me acusando de abuso. Isso é grave. Eu tive que dar uma queixa, ir na delegacia pedir uma proteção. Foi o que eu fiz, eu registrei uma queixa, uma denúncia, já comuniquei meus advogados. Dá até medo. Eu fiquei assustado".

Então, Davi ainda disse não tem problema em expor suas questões na internet e que quer ficar solteiro por um longo tempo. "Se está achando que vai me expor, eu mesmo venho aqui e falo. Eu quero paz. Eu não estou aqui para procurar briga com ninguém. Eu estou disposto a esclarecer, ajudar, estar perto. Mas a pessoa ficar me coagindo, dizendo que eu sou obrigado a fazer ou vai me expor na internet. A partir de hoje está decretado qeu eu vou ficar solteiro por bastante tempo. Eu estou tomando trauma de ficar me relacionando. Estou pensando realmente em ficar solteiro", finalizou.

