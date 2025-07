Davi Brito confessa sobre expulsão de Wanessa Camargo no BBB 24: 'Intenção'

Campeão do BBB 24, Davi Brito recordou o episódio em que afirmou ter sofrido agressão de Wanessa Camargo no reality show

Vencedor do BBB 24, Davi Brito abriu o coração ao recordar sua participação no reality show da TV Globo. Em entrevista ao programa 'Selfie Service', apresentado por Lucas Selfie, o jovem comentou sobre um dos episódios mais polêmicos do confinamento: a expulsão da cantora Wanessa Camargo.

Para quem não se lembra, a artista, que entrou no BBB 24 como participante do time Camarote, foi desclassificada da competição após Davi alegar que foi agredido por ela. Na ocasião, Wanessa teria dado um tapa na perna do colega após uma das festas do programa.

Durante o bate-papo com Lucas Selfie, Davi Brito revelou que seu objetivo em cobrar a produção do reality show era fazer com que, de fato, Wanessa fosse punida por quebrar uma das regras mais importantes do confinamento.

" Se fosse eu que tivesse bebido e desse uma tapa, eu seria expulso? Eles [a produção do reality] não falaram nada porque a resposta é sim. Porque quando é ela comigo, ela não pode também ser? Isso é regra ", disparou o vencedor da edição.

Em seguida, Davi Brito ressaltou que não esperava outra postura do programa que não fosse a expulsão da cantora. " Irmão, eu já fui na intenção de que isso fosse acontecer. Lá no jogo não tem essa de fulano ser maioral e ciclano ser menor ", explicou o famoso.

"Todo mundo tá comendo da mesma comida, deitando na mesma cama, é todo mundo na mesma sintonia. Falaram que eu tinha que falar [que queria a expulsão]. Eu olhei para a câmera e falei. Saí do confessionário e apareceu lá um recado: ‘Wanessa, atenção, confessionário’. Ninguém queria se colocar no meu lugar", completou o campeão do BBB 24.

Com quem do BBB 24 Davi Brito mantém contato?

Vencedor da 24ª edição do Big Brother Brasil, Davi Brito contou como anda sua relação com os ex-colegas de confinamento um ano após o fim do programa. Em entrevista ao Selfie Service, comandado por Lucas Selfie no YouTube, o baiano foi direto ao revelar com quem ainda mantém laços de amizade: apenas Lucas Buda e MC Binn.

"Até hoje quem fala comigo é o Lucas, o Buda. O Binn fala comigo algumas vezes. Uma galera que eu achava que nem ia olhar para minha cara", disse Davi. O que deixa claro que outros ex-participantes, como Isabelle Nogueira e Matteus Amaral, acabaram se afastando; confira mais detalhes!

