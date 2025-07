Davi Brito admite ter pedido expulsão de Wanessa Camargo no BBB 24

Campeão do reality, Davi Brito afirma que cobrou a produção do BBB 24 com o objetivo de que regras fossem aplicadas igualmente

Vencedor do BBB 24, Davi Brito voltou a falar sobre o episódio que levou à expulsão da cantora Wanessa Camargo do programa ao participar do podcast Selfie Service, apresentado por Lucas Selfie. Ele explicou que foi ao confessionário "na intenção" de comunicar a produção sobre o tapa que recebeu de Wanessa na perna após uma festa.

Questionado por Lucas se esperava a expulsão, Davi foi enfático ao dizer que a regra se aplica a todos e que seu objetivo era que o comportamento da cantora fosse punido da mesma forma que teria sido se fosse ele o autor do ato. Davi destacou que não queria nenhum tratamento diferenciado por ela ser uma celebridade.

" Se fosse eu que tivesse bebido e desse uma tapa, eu seria expulso? Eles [a produção do reality] não falaram nada porque a resposta é sim. Porque quando é ela comigo, ela não pode também ser? Isso é regra ", disse ele, ressaltando que as regras são iguais para todos, independentemente de fama ou status.

Produção do BBB 24 atendeu pedido de Davi

Davi Brito também contou que, ao sair do confessionário, houve um chamado na casa direcionado a Wanessa, o que reforçou que sua atitude tinha efeito imediato. Na mesma entrevista, o ex-bbb afirmou que o propósito principal era preservar a igualdade no jogo.

Ele afirmou que "lá no jogo não tem essa de fulano ser maioral e ciclano ser menor" e que todos compartilham das mesmas condições de convivência, ressaltando que a produção validou sua reclamação.

"Todo mundo tá comendo da mesma comida, deitando na mesma cama, é todo mundo na mesma sintonia. Falaram que eu tinha que falar [que queria a expulsão]. Eu olhei para a câmera e falei. Saí do confessionário e apareceu lá um recado: ‘Wanessa, atenção, confessionário’. Ninguém queria se colocar no meu lugar", declarou.

Além do assunto sobre Wanessa Camargo, Davi também falou sobre as amizades que continuam após o fim do programa e disse que ainda mantém contato com Lucas Buda e MC Binn, mas se afastou de outros colegas que cultivou dentro do reality.

