Casa da infância de Daniele e Diego Hypolito, do BBB, não existe mais; veja como está

A CARAS Brasil apurou e descobriu onde os ginastas Daniele e Diego Hypolito, do BBB, viveram durante a infância; veja como local está atualmente

Dupla do grupo Camarote do BBB 25, os irmãos Daniele(40) e Diego Hypolito(38) viveram em Santo André, cidade localizada no ABC Paulista, durante sua infância. De acordo com o irmão mais velho dos ginastas, Edson(42), a casa em que a família vivia não existe mais.

A CARAS Brasil apurou com a família de Daniele e Diego Hypolito, e visitou o endereço da casa em que a família vivia. Atualmente, o terreno não possui mais uma casa, mas sim, uma empresa que fornece espaços para trabalho colaborativo.

Em entrevista, o irmão mais velho dos atletas recordou que a família costumava frequentar uma igreja próxima a casa em que viviam. Além disso, ele contou que, ao lado dos irmãos, também gostava de visitar o MASP, o Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand.

VEJA COMO ESTÁ O LOCAL DA CASA DE INFÂNCIA DE DANIELE E DIEGO HYPOLITO:

Foto: CARAS Brasil

Procurada também pela CARAS Brasil, a equipe do coworking enviou uma nota falando sobre a coincidência. "Nós, da equipe Hausen Coworking, não sabíamos sobre o fato dos irmãos Hypolito terem morado na mesma localidade. Foi uma surpresa e ficamos muito felizes com essa descoberta. Desejamos as maiores felicitações aos nossos atletas que nos representam no esporte mundial."

A família Hypolito deixou a cidade localizada na região metropolitana de São Paulo há cerca de 30 anos, em 1994. À época, Daniele foi contratada pelo Flamengo e, com isso, a família inteira se mudou para o Rio de Janeiro. Apesar das dificuldades financeiras que passaram com a mudança, os irmãos seguiram na carreira esportiva e se tornaram grandes nomes da ginástica brasileira.

