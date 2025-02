Campeão de A Fazenda, Sacha Bali comenta estratégia de Diogo ao indicar Aline ao Paredão

Após declarar torcida para Diogo Almeida, Sacha Bali opinou sobre o brother ter concordado em indicar a affair, Aline, ao Paredão: "Jamais"

Diogo Almeida se tornou um dos assuntos mais comentados dentro e fora do BBB 25 após dar um Contragolpe em Vinícius e Aline, em consenso com sua mãe, Vilma, e a dupla Gracyanne Barbosa e Giovanna. Considerando que o ator iniciou um romance com a policial militar dentro do reality, o campeão de A Fazenda, Sacha Bali, deu sua opinião sobre a atitude do brother, que ele já declarou torcida.

Em entrevista à Quem, Sacha avaliou que Diogo está em uma situação delicada, em que o romance com Aline pode prejudicá-lo a longo prazo. "Se esse romance servir pra fortalecer os dois no jogo e na experiência pessoal, que assim seja. Mas assumir um relacionamento no jogo é sempre um risco enorme", opinou. "O confinamento intensifica tudo, então pode tanto fortalecer a relação quanto destruí-la", disse ele.

E sobre a indicação da sister ao Paredão, o campeão de A Fazenda foi sincero. "Olha, o que eu posso falar pela minha experiência na Fazenda é que é impossível separar relacionamentos e amizades do jogo. Todas as relações dentro da casa precisam ser levadas em consideração na hora de tomar uma decisão. Eu gosto muito do Diogo, mas jamais indicaria para o paredão uma pessoa com quem eu estivesse envolvido emocionalmente. Acho que ele está numa situação delicada justamente por ter que colocar na balança alianças e sentimentos", ressaltou.

Torcida declarada

Sacha Bali usou as redes sociais no último dia 21 para dar sua opinião sobre o BBB 25. Por meio dos Stories do Instagram, o ator, que venceu o reality show A Fazenda 16, da Record TV, opinou sobre a atração da Globo e confessou que está achando o programa "bem chato". Apesar disso, ele decidiu declarar seu apoio para Diogo Almeida, que está no primeiro paredão ao lado de sua mãe, Vilma.

"Povo, ontem eu fui ver o BBB, vamos falar de BBB rapidinho? Eu vi o primeiro dia, o segundo dia, confesso que tava achando bem chato, nada acontecia. Para quem viveu A Fazenda né, aquilo lá desde o primeiro dia, já tava dois malucos quase saindo na porrada, todo mundo se xingando na primeira semana. Lá dentro era pesado, mas para vocês que estavam assistindo devia ser bom", recordou.

Em seguida, Bali falou sobre Diogo. "Apesar de estar achando o BBB meio parado, hoje é o primeiro paredão, e quem tá no Paredão é o Diogo Almeida, que é a única pessoa da casa que eu realmente conheço, tenho uma relação. Então, queria aproveitar esse momento para dizer para todo mundo que o Diogo é um cara muito maneiro", afirmou.

"Acho que nos conhecemos em Os Mutantes, a gente não é irmãozão, tão próximo, mas a gente se encontra direto e troca altas ideias, um cara extremamente inteligente, de bom coração e um cara que eu acho que pode entregar muita coisa nesse Big Brother. Ele é psicólogo né, tem uma visão de mundo bem maneira, eu acho que ele pode somar muito, uma referência aí. Então bora votar pra ele ficar", pediu Sacha.

Sacha, amigo da vida e trabalho do Diogo, deixou seu apoio a ele. Valeu, Bali! ❤️💪🏽 #BBB25pic.twitter.com/9Pl8uuHK9B — Diogo Almeida ☀️ (@eudiogoalmeida) January 21, 2025

