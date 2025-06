Campeã do BBB 25, Renata revela se já gastou o prêmio milionário

A dançarina Renata Saldanha venceu o BBB 25, reality show da TV Globo, com 51,90% dos votos do público e levou para casa um prêmio milionário

A dançarina Renata Saldanha venceu o BBB 25, reality show da TV Globo, com 51,90% dos votos do público e levou para casa o prêmio de R$ 2.720.000. Durante participação no podcast PodDelas, apresentado por Tata Estaniecki, nesta terça-feira, 3, ela revelou que já recebeu o dinheiro, mas que ainda não gastou praticamente nada.

" De fato, a gente não parou para comprar nada. Os sonhos realmente são muito grandes. Por exemplo, eu quero dar uma casa para a minha mãe, mas isso ainda não se concretizou porque a gente tá no caminho", contou a campeã da edição deste ano. Ao ser questionada se já recebeu o dinheiro, ela respondeu: " Já recebi, mas só gastamos com coisas urgentes que a gente estava sem".

Além disso, Renata contou que está focada no trabalho. "Tem muito essa coisa do trabalho. A gente tem vontade de empreender, juntas [ inclusive. Amo esse negócio da beleza, de make, amo me comunicar", contou ela, que completou: "Eu sempre fui muito comunicadora, mas hoje tenho um alcance maior, tudo o que eu puder fazer para comunicar o bem, eu farei", declarou.

Além do prêmio milionário, Renata conquistou outros prêmios no BBB

Renata levou para casa o prêmio de R$2,720 milhões. Ela também conquistou um carro avaliado em cerca de R$ 265 mil (a partir) e um apartamento no valor de R$ 260 mil. Além de R$ 35 mil em prêmios e dinheiro. Com isso, o programa rendeu a ela cerca de R$ 3,280 milhões. As informações são do jornal Extra.

Vale lembrar que ela entrou no reality show como dupla da bailarina Eva, sua amiga de infância. No entanto, Eva foi eliminada algumas semanas antes da grande final.

