Renata revela principal mudança em sua vida após vencer o BBB 25: 'Aproveitando'

A dançarina Renata Saldanha venceu o BBB 25, reality show da TV Globo, com 51,90% dos votos do público e levou para casa o prêmio de R$ 2,72 milhões. Cerca de dois meses após o fim do confinamento, ela revelou, em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo, nesta sexta-feira, 4, as principais mudanças que viveu desde então.

"A principal mudança foi a carreira. Estou dando mais evidência ao meu trabalho como influencer, aproveitando a visibilidade e a força que o programa trouxe para minhas redes sociais. É o momento de focar nisso. Adoro a parte da comunicação. É algo em que também tenho muita vontade de investir", ela contou.

E completou: "Estamos trabalhando muito nessa habilidade. Também tenho muita vontade de empreender, o que já fazia com uma marca de roupas antes de entrar no "BBB". Mas agora também quero empreender em outro negócio".

Quitou suas dívidas?

Durante o confinamento, Renata contou que estava com o nome negativado e acumulava uma dívida com o Fies. Agora, ela garante que já quitou todos os débitos. "Está pago! Minha pontuação no Serasa está linda (risos). Meu nome está limpo. Venci! Você entra no programa querendo uma coisa pequena, como pagar uma dívida, mas Deus me proporcionou algo muito maior, além do que eu esperava e sonhava. Já estou feliz demais".

O que Renata ganhou no BBB 25?

Renata levou para casa o prêmio de R$2,720 milhões. Ela também conquistou um carro avaliado em cerca de R$ 265 mil (a partir) e um apartamento no valor de R$ 260 mil. Além de R$ 35 mil em prêmios e dinheiro. Com isso, o programa rendeu a ela cerca de R$ 3,280 milhões.

Ela entrou no reality show como dupla da bailarina Eva, sua amiga de infância. No entanto, Eva foi eliminada algumas semanas antes da grande final.

