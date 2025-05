Campeã do BBB 25, Renata relata mudança de vida após o reality show

Vencedora do BBB 25, Renata falou sobre as transformações em sua vida e de seus familiares após o reality show da Globo

A bailarina Renata Saldanha, campeã do BBB 25, viu sua vida se transformar nos últimos tempos. Apesar do reality show da TV Globo ter chegado ao fim há menos de um mês, as mudanças na rotina da ex-sister e de seus familiares são notórias.

Nesta quarta-feira, 7, em participação no programa 'Encontro', Renata abriu o coração ao contar como está sua vida atualmente. A ex-BBB ainda mencionou o grande carinho que sente por todas as pessoas que a acompanharam durante os três meses de reality.

"Eu acho que ainda tô aterrissando aqui na Terra. Acredito que a vida mudou em muitos aspectos. Primeiro, pela visibilidade, o carinho também, na minha terra, na minha cidade, e, obviamente, saber que agora é possível colocar alguns planos para frente", declarou, recordando a surpresa ao descobrir a existência de uma grande torcida por ela.

Em seguida, a ex-BBB revelou que algumas dívidas que possuía antes de entrar no confinamento já foram quitadas. " De alguma forma, a gente já conseguiu ali resolver e melhorar essa qualidade de vida. Eu queria muito honrar minha família e eu sei que isso vai vir e vai ser fruto disso", disse Renata Saldanha.

Por fim, a vencedora do BBB 25 contou que o apartamento conquistado dentro do confinamento será um presente para a mãe, Eulália. "Lá, eu tive a oportunidade de ganhar um apartamento que eu vou presenteá-la, obviamente... Eu sei que pra ela vai ser um presentão e eu tenho prazer de poder honrá-la, uma pessoa que me honrou a vida inteira", concluiu.

A CAMPEÃ DO #BBB25 🏆 @renatasaldanhap foi muito bem recebida na sua cidade e não esperava toda a torcida que estava tendo ❤️ #RedeBBB#Encontro



RENATA NO ENCONTRO pic.twitter.com/bqscG3gDfn — TV Globo 📺 (@tvglobo) May 7, 2025

Renata e Maike estão juntos?

Fora do BBB 25 há pouco mais de duas semanas, Renata Saldanha, campeã do reality show, está retomando aos poucos sua rotina na 'vida real'. Entre um compromisso e outro, a cearense separou um tempo para conversar um pouco com o público que a acompanha.

Por meio das redes sociais, Renata abriu uma caixinha de perguntas e selecionou algumas dúvidas dos seguidores para responder. Ao longo do bate-papo, a ex-BBB revelou que sua relação com Maike foi a curiosidade mais questionada pelos fãs.

Ela, então, abriu o jogo e contou como está o relacionamento dos dois após o programa. Para quem não acompanhou, Renata e Maike, que eram aliados de jogo, engataram um romance nos últimos dias do confinamento; confira mais detalhes!

Leia também: BBB 25: Quanto Renata ganhou? Além do prêmio milionário, veja tudo que ela conquistou