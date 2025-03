Belo organiza mutirão para apoiar Gracyanne Barbosa no paredão do BBB 25

Gracyanne Barbosa está emparedada ao lado de Daniele Hypólito e Eva, e seu ex, Belo, tenta ajudar na permanência dela no BBB 25

Na tarde desta terça-feira, 18, o cantor Belo, ex-marido de Gracyanne Barbosa, organizou um mutirão em suas redes sociais para ajudar a sister a permanecer na casa do BBB 25. A musa fitness está emparedada junto a Daniele Hypólito e Eva no nono paredão do reality e uma delas será eliminada nesta noite.

No post que o cantor fez em suas redes sociais, ele escreveu: "Mutirão Dererê! Belo é time Gra até o fim! Contamos com a ajuda de vocês pra Gracyanne continuar no BBB 25!".

Discussão entre Diego Hypolito e Gracyanne Barbosa

Na manhã desta terça-feira, 18, Diego Hypolito chamou Gracyanne Barbosa para conversar e a questionou sobre os pontos levantados durante o Sincerão desta última segunda-feira, 18. Durante o papo, o ginasta afirmou que a musa fitness colocaou a sua credibilidade em jogo na dinâmica do BBB 25.

"Isso, para mim, é uma questão extra jogo. (...) Eu me senti em uma situação em pauta, como se eu vendesse produto de uma maneira que eu não acreditasse", analisou o brother. "Então é isso, Diego, você se defendeu. É a minha opinião, não estou dizendo que é o certo", rebateu a famosa.

Em seguida, Gracyanne recordou o recado que Renatatrouxe da Vitrine do Seu Fifi, quando os familiares do ex-atleta pediram para a sister contar que a musa fitness falava mal de Diego e Daniele Hypolito."Foram coisas que eu questionei. Eu não sei se configura falar mal, de verdade. Se foi falar mal, cara, me perdoa, porque eu nunca pensei nisso. Como eu falei ontem, eu acho você um cara incrível", afirmou.

"Por isso que, para mim, sempre foi uma guerra interna. Tive muita dificuldade em falar com você. Todas essas questões que eu duvidei, eu te perguntei. Só que eu não tive coragem de te perguntar 100% claro, porque eu não queria te magoar", acrescentou ela.

