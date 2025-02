Após eliminação de Giovanna no BBB 25, o cantor Belo fez uma chamada de vídeo com a ex-cunhada para tranquilizá-la; assista

Na última terça-feira, 4, Giovanna foi eliminada do BBB 25 com 52,61% dos votos. Após sua saída, a jovem realizou uma chamada de vídeo com o cantor Belo, seu ex-cunhado, a quem considera uma figura paterna.

Por meio dos stories no Instagram, a equipe da ex-sister mostrou como foi o encontro à distância. “Fica tranquila, fica em paz, agora vamos correr para fazer um bom trabalho”, aconselhou o cantor. “Te amo, também, meu amor! Fica com Deus, tamo junto, fica bem”, declarou.

“Aqui só tem amor! A gatinha colocando o papo em dia com o papai”, escreveu a equipe de Giovanna.

Vale lembrar que a dinâmica do Paredão era dupla. A irmã e dupla de Giovanna, Gracyanne Barbosa, foi escolhida pelo público para permanecer no Quarto Secreto, onde acompanha o jogo sem que os outros participantes saibam.

Assista:

Só amor por aqui! Após ser eliminada do #BBB25, Giovanna já foi botar o papo em dia com Belo! Ela celebrou o fim da Xepa e ainda brincou sobre ter comido de tudo um pouco. Já o pagodeiro prometeu fazer campanha pela permanência de Gracyanne no reality. "Fica tranquila, em paz, e… pic.twitter.com/9LO7PUHARh — Hugo Gloss (@HugoGloss) February 5, 2025

Tudo em paz!

O cantor Belo surpreendeu ao compartilhar uma mensagem sobre a musa fitness Gracyanne Barbosa nas redes sociais. Na última terça-feira, 4, ele defendeu a ex-mulher e relembrou a separação deles ao ver que ela está no terceiro paredão do BBB 25, da Globo.

Em sua declaração, ele negou que tenha acontecido uma traição entre eles e garantiu que o relacionamento terminou porque eles seguiram caminhos diferentes. Inclusive, ele encheu a ex-mulher de elogios.

“Venho aqui falar sobre minha ex-esposa, minha parceira de tantos anos, a mulher que sempre esteve ao meu lado e que hoje segue sua trajetória no Big Brother. Sei que muitos têm falado sobre nossa relação, e quero deixar claro que entre nós sempre houve respeito, cumplicidade e, acima de tudo, amor. Nossa história nunca foi simples, e como qualquer casal, tivemos altos e baixos. Mas há tempos já vivíamos caminhos diferentes, ainda que sob o mesmo teto”, afirmou ele.

E completou: "Não houve traição, não houve desrespeito - apenas dois corações que, em sua caminhada, seguiram rumores distintos. O que vejo hoje é uma mulher forte, corajosa, que não tem medo de mostrar sua verdade. E eu sigo aqui, torcendo para que ela brilhe e conquiste seu espaço, porque quem conhece a nossa história sabe o quanto ela merece. Respeito e admiração são para a vida toda. Que possamos sempre lembrar disso. #FicaGra #FicaGi”.

