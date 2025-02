BBB: Quem deve se tornar o Líder da semana? Vote e escolha quem ganha a prova

Com a casa do BBB 25 cada vez mais dividida, a liderança se torna uma grande vantagem entre os brothers e sisters; vote e escolha quem deve ganhar

Com o fim da dinâmica de duplas no BBB 25, a próxima Prova do Líder trará novos rumos para a edição. A casa mais vigiada do Brasil já começa a tecer novas disputas e embates entre os brothers e sisters, que agora esperam o fim da liderança de Maike(30) e Gabriel(30).

VOTE NA ENQUETE E ESCOLHA QUEM DEVE VENCER A PROVA DO LÍDER!

Quem deve vencer a Prova do Líder? Aline

Camilla

Delma

Daniele

Diego

Diogo

Gabriel

Guilherme

Eva

Renata

Gracyanne

Maike

João Pedro

João Gabriel

Mateus

Vitória

Vinicius

Vilma

Thamiris

O fim da dinâmica inédita foi anunciado por Tadeu Schmidt(50), com a formação do terceiro Paredão da edição. Desta vez, os competidores se enfrentaram individualmente, sem saber, e Giovanna(26) foi a escolhida pelo público para deixar a casa com 52,61% dos votos.

Leia também: Antonio Fagundes revela qual famoso levaria como dupla no BBB: 'Quem mais?'

Ela enfrentava a eliminação contra sua irmã, Gracyanne Barbosa(42), e os irmãos e ginastadas Daniele(40) e Diego Hypolito(38). Agora, a musa fitness está confinada em um quarto secreto, com acesso a diversos acontecimentos da casa e vantagens. Ela deve voltar ao programa com imunidade para o próximo Paredão.

MUDANÇAS NA LIDERANÇA DO BBB 25

Diferente de outras edições, em que o Líder tinha acesso ao tradicional Quarto do Líder, agora, na primeira temporada sem o comando de Boninho(63), quem conquistar a liderança ganha um apartamento. A instalação terá direito até mesmo a cozinha privativa, garantindo mais conforto e luxo durante a semana.

Leia mais em: Quem os famosos levariam para o BBB? Veja lista e confira escolhas de Jojo Todynho, Andressa Urach e mais!

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE NA OFICIAL PÁGINA DO BBB NO INSTAGRAM: