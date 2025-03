BBB 25: Vitória Strada se emociona após conversa com Thamiris e recebe conselho

A atriz Vitória Strada não conteve as lágrimas ao desabafar sobre conversa que teve com Thamiris após a formação do Paredão: "Estou péssima"

Após conversar com Thamiris sobre seu voto na formação do último Paredão, Vitória Strada desabafou com Diego Hypolito na tarde desta segunda-feira, 10. A atriz, que votou na sister para salvar o ginasta, compartilhou detalhes da conversa e não conteve as lágrimas ao desabafar sobre como estava se sentindo.

"Não concordo. A primeira fala dela e da Camilla foi que elas não estavam nem ligando se você fosse sair no Paredão. Você foi colocada em pauta, a sua pessoa, em falas em rede nacional", relembrou Diego. "Não se diminua como pessoa", completou.

Na sequência, Vitória revelou que contou à carioca que, após a eliminação de Mateus, Thamiris tinha se tornado sua principal prioridade no jogo.

"Eu estou péssima. Eu detesto chegar pra pessoa e falar 'lembra do que você fez? Você me machucou'. Eu acho isso horrível e ter que fazer isso aqui é péssimo", desabafou a sister após os conselhos de Diego.

"Você não fez o que seu coração manda?", questionou o atleta. Após a atriz confirmar que sim, Diego acrescentou: "Então, você agiu com a razão".

Relembre a conversa

Na tarde desta segunda-feira, 10, Thamiris conversou com Vitória Strada sobre a escolha da atriz de votar nela durante a formação do paredão neste último domingo, 9. A nutricionista disputa a preferência do público para seguir na casa contra Aline e Vinícius.

Durante o papo no gramado, a famosa explicou que precisou votar nela para que uma pessoa próxima a ela não fosse emparedada. A irmã de Camilla, então, questionou: "Quem?", quis saber. "Di", respondeu a sister, referindo-se a Diego Hypolito.

"Você entende que você vota para sair, né? Você não vota para poder salvar. Eu nunca votei em você", comenta Thamiris. "Eu também não gostaria de votar em você neste momento, ter que viver isso agora", afirmou a atriz, citando uma conversa que teve com o ginasta sobre como se sentiu após o voto.

"Ninguém lá de cima votou no Diego", falou a carioca. Vitória volta a falar e justifica sua decisão. "Há muito tempo me foi deixado claro que eu não tinha aliados no jogo. Eu tinha que me proteger de alguma forma e proteger quem está perto de mim no jogo. Quem está próximo em questão de jogo, acolhimento. Foi uma trajetória desde que eu não tinha mais aliados, foi acontecendo uma aproximação natural", disse ela.

Depois, a atriz ainda afirmou que vai chegar um momento no jogo que Thamiris vai precisar votar em Gracyanne Barbosa, sua aliada no jogo. "Esse momento chegou para mim agora. Na configuração que estava ontem, tudo podia acontecer", afirmou.

"Você queria votar em mim para eu ir e ele não ir? Para você é mais interessante que eu saia e o Diego fique. Eu realmente não esperava. Não contei na hora, fui entender depois. É bom que eu me situo. Se eu ficar, vou saber o meu lugar de fato. Eu não votaria em você nem para salvar a Gracyanne agora", ressaltou Thamiris. "Eu tive que fazer uma escolha", comentou a atriz. "Acho que agora você realmente está jogando, está com a cabeça de jogo. No Quarto Anos 50 você tem mais aliados", acrescentou a nutricionista.

Vitória garantiu que não torcer pela eliminação da ex-aliada, e foi questionada sobre quem ela deseja que saia do programa. "Eu estou mais próxima nesse momento, da Aline do que do Vinícius", respondeu. "Então você está torcendo para eu sair, Vitória", perguntou Thamiris. "Eu não posso dizer que não estou muito magoada com você", finalizou a atriz.

Leia também:BBB 25: Thamiris comenta voto de Vitória Strada: 'Não vou mais atrás'