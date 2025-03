BBB 25: Vitória Strada revela quem pretende barrar na festa do líder

Esta noite tem Festa do Líder no BBB 25, da Globo, e a atriz Vitória Strada precisa escolher quem vai ficar de fora da comemoração

Esta noite tem Festa do Líder no BBB 25, da Globo, e a atriz Vitória Strada precisa escolher quem vai ficar de fora da comemoração. Na tarde desta quarta-feira, 5, ela confessou para Diego Hypólito quem são as suas opções para encaminhar ao quarto Barrado no Baile.

"Tem três opções para mim: Renata, Eva e João Pedro. A Renata acabou de voltar do Paredão. Não queria vetar, ficar macetando a mesma pessoa. A Eva me vetou da festa dela", justificou ela. O ginasta, então, questionou sobre o brother que é uma opção para ela.

E Vitória explicou: "Não sofreu nenhuma consequência na casa. E já me botou no Paredão. Ele nunca recebeu voto, nunca foi para nenhum Monstro".

Vitória Strada fala sobre relação com Daniel Rocha

A atriz Vitória Strada falou sobre sua relação com o namorado, ator Daniel Rocha. Durante um papo com Thamiris no quarto do Líder nesta terça-feira, 4, as duas falaram sobre se relacionarem com homens e mulheres.

"Eu não sei muito por quem eu tenho mais atração", falou a nutricionista. "Não tem muito isso, tem fases", devolveu a atriz, que refletiu sobre o namorado. "O Daniel é muito bem resolvido com a criança interior dele, isso para mim é muito importante".

E complemetou: "E ele é muito bem resolvido com a feminilidade dele. Porque todo mundo tem um lado masculino e um lado feminino, uma energia e ele é muito bem resolvido. Para mim, uma pessoa que não é bem resolvida com isso, não dá".

Juntos há quase um ano, Daniel e Vitória só assumiram publicamente a relação no final de 2024. Recentemente, o ator revelou como os dois se aproximaram.

