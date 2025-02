BBB 25: Vitória Strada relembra tratamento com café para tratar o intestino

Durante conversa com os brothers no Big Brother Brasil 25, Vitória Strada relembrou um tratamento com café para melhorar o funcionamento do intestino

Nesta quarta-feira, 5, Vitória Strada conversou com outros participantes do Big Brother Brasil 25, reality show da Rede Globo, e relembrou que fez um tratamento com café para tentar melhorar o funcionamento do intestino.

"Quando eu digo que a minha história do intestino vem de cedo... Eu já fiz esse também. Aí ela chega e fala assim: 'Então, esse aqui é um café 100% arábico, colhido nas altas montanhas do Vale do Silício, agora ele está na temperatura de 37 graus, combinando com o seu corpo, e nós vamos introduzílo'", disse ela, explicando como funciona o procedimento.

Alguns brothers questionaram se o processo é dolorido ou desconfortável, e Vitória garantiu que não. "A sala fica com cheiro de café. É café... Você está enfiando o negócio ali, parece que você está em uma cafeteria".

O procedimento descrito por Vitória se chama Enema de Café, e consiste em introduzir café orgânico de boa procedência misturado com água no ânus do paciente. O líquido deve permanecer no intestino por cerca de 15 minutos. No entanto, a prática não possui comprovação científica e pode até oferecer riscos como infeção, desidratação, convulsão, entre outros.

Chateação

A atriz Vitória Strada chamou Mateus para conversar durante a festa do BBB 25, realizada na madrugada de quinta-feira, 30, e relatou incômodo com uma atitude do brother. Sem citar nomes, a sister confessou que ficou chateada ao vê-lo dançando com outra participante.

"Estávamos conversando ali, aí eu virei as costas, você estava dançando e tal. Por que te trata como se nada tivesse acontecido, super de boa, e eu, que cheguei para conversar, não? Você entende?", apontou Vitória Strada. Mateus, então, disse ter visto a amiga conversando com Delma e, ao reparar a proximidade de Eva, acreditou que a bailarina fosse conversar com a atriz.

"Eu achei que ela fosse trocar uma ideia com você. Não trocou?", perguntou o brother, recebendo uma resposta negativa de Vitória. "E, aí, eu olho para o lado e você está… [dançando com ela]. Pô, Mateus, respeita um pouquinho o momento", disse ela.

Mateus, por sua vez, explicou que Eva o chamou para dançar e ressaltou que não poderia controlar a situação. "Amiga, desculpa, cara. Ela veio me puxar para dançar, eu não vou, tipo, sair. Você entendeu? Desculpa, eu não quero te deixar brava com isso", declarou o brother.

"Tudo bem, amigo. Sou eu que tenho que lidar com isso. Eu não estou falando para tratar ninguém mal", disse a sister. "Se elas vêm me puxar para dançar, eu não vou falar assim: 'Pô, valeu'", reforçou Mateus, por fim.

