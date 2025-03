BBB 25: Vitória Strada reflete sobre mudança de brothers após liderança

A triz Vitória Strada falou sobre ter percebido a mudança de comportamento dos brothers após vencer a prova do líder do BBB 25

Enquanto se preparava para dormir, já na manhã deste sábado, 1º, Vitória Strada conversou com Thamiris e Diego Hypolito sobre como se sentiu durante a festa que aconteceu no BBB 25 nesta sexta-feira, 28.

A atriz confessou para os colegas de confinamento que sentiu que as outras pessoas estavam diferentes com ela. O ginasta explicou que ela está se sentindo assim por conta do jogo. "Porque todas às vezes o foco foi o Quarto Nordeste e hoje, a primeira vez que não foi, as pessoas estavam inseguras, com medo, puxando seu saco... Mais o que você quer saber?", questionou o brother.

Sem citar nomes, a irmã de Camilla quis saber se "as meninas" puxaram o saco dela. Diego fala o nome de Renata, mas ressalta que todo mundo puxou. A líder da semana concorda e desabafa: "É muito louco como semana passada, na última festa, eu estava me sentindo completamente sozinha, ignorada, e hoje eu me senti acolhida e amada", refletiu.

Thamiris, então, perguntou quem mudou com ela da última Festa para hoje. "Todo mundo", diz a atriz e o atleta. "Todo mundo mesmo. Mesmo as pessoas mais queridas, as mais próximas de mim, as pessoas menos próximas. Você, Camilla, Diego, Gui, Aline, Vini, Renata, Eva. Eu posso citar todo mundo da casa. Todo mundo me deu mais atenção. Ser Líder é uma parada bizarra", pontuou a famosa.

"Mas eu não fiquei puxando o seu saco não, Vitória", rebateu a carioca. A atriz explica que é uma questão por ser líder, que todo mundo acaba mudando. "Quando você for Líder, você vai entender", concluiu.

Vitória Strada analisa amizade com sisters

Vitória Strada passou a madrugada deste sábado, 1, conversando com Diego Hypolito a respeito do jogo. Ao longo do bate-papo com o ex-ginasta, a atriz confessou que se decepcionou com Camilla e Thamiris após os últimos acontecimentos entre elas. O assunto veio à tona depois que Diego revelou incômodo com a postura das irmãs em relação à atriz. Confira a conversa!

