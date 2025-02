BBB 25: Vitória Strada reflete após eliminação de Mateus: 'Reunir forças'

Amiga de Mateus, a atriz Vitória Strada desabafou com outro colega de confinamento após o brother deixar o BBB 25 no quinto paredão

A eliminação de Mateus do BBB 25 mexeu com alguns brothers do reality show. O arquiteto deixou o confinamento na noite de terça-feira, 18, com 65,3% dos votos do público, após enfrentar o quinto paredão da temporada contra Aline e Guilherme.

Na manhã desta quarta-feira, 19, Vitória Strada, amiga pessoal e dupla de Mateus, refletiu sobre seus próximos passos na casa mais vigiada do país sem a companhia do brother. Em conversa com Vinicius, a atriz contou que reunirá forças para seguir em frente.

"Fazer o que tem que fazer: reunir forças para continuar aqui por mim, por ele, por todo mundo. É isso que vou fazer", desabafou a sister. Vinicius, então, revelou que pediu para o público acolher Mateus na 'vida real'.

"Falei isso no meu Raio-X hoje. Que o povo lá fora possa abraçá-lo muito, entender o tanto que ele é incrível. Infelizmente foi um paredão muito difícil", declarou o amigo de Aline. "Ficar aqui mais forte ainda. Foi uma semana intensa, nos últimos dias eu estava meio cansada", acrescentou Vitória Strada.

"Esse paredão dele me deixou obviamente muito triste, mas preciso estar forte aqui. Acho que ainda vai cair a ficha um pouco. Parece que ele ainda está por aí", continuou a atriz. Vinicius, por sua vez, concordou com o comentário da colega de confinamento e confessou que também sentirá saudade do brother na casa.

"Mateus é uma pessoa que, de fato, vou sentir falta. As outras pessoas que saíram ou eram mais brandas, ou um pouquinho menos próximas. A gente estava sendo junto, brincando, fazendo alguma coisa, conversando…", lamentou ele, por fim.

Na área externa, Vitória Strada fala sobre Mateus com Vinícius. "Esse Paredão dele me deixou, obviamente, muito triste.", comenta a atriz. #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/hQJWN97142 — Big Brother Brasil (@bbb) February 19, 2025

Guilherme faz promessa após eliminação de Mateus

A eliminação de Mateus no quinto paredão do BBB 25 deixou alguns brothers reflexivos. Assim que o arquiteto deixou a casa mais vigiada do país, Vitória Strada, amiga pessoal do rapaz, foi confortada por outros colegas de confinamento.

Ao longo da madrugada desta quarta-feira, 19, Guilherme garantiu que a atriz não está sozinha e prometeu que irá expor situações que viu contra a sister nos últimos tempos. Aline, Vinicius, Diego Hypolito e Daniele Hypolito também estiveram ao lado de Vitória após a saída de Mateus; confira detalhes!

Leia também: BBB 25: Mateus abre o jogo sobre relação com Vitória: 'Machucava'