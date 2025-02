BBB 25: Vitória Strada recebe conselho após atitude: 'Não precisa se humilhar'

Após se desculpar com uma sister, a atriz Vitória Strada foi aconselhada por Mateus sobre pedidos de perdão no BBB 25

O clima no BBB 25 esquentou durante a madrugada desta segunda-feira, 17. Após a formação de mais um paredão no jogo, as sisters Vitória Strada, Camilla e Thamiris acabaram se desentendendo em um dos quartos da casa mais vigiada do país.

Momentos depois, Thamiris e Vitória Strada deram uma trégua e se desculparam devido ao conflito. Mateus, no entanto, não aprovou muito a atitude da amiga. Em conversa com a atriz, o brother a aconselhou sobre pedidos de perdão feitos no confinamento.

"Não precisa ficar pedindo desculpas mil vezes, não se coloca nesse lugar. Não precisa se humilhar, porque todo mundo aqui vai errar. Todo mundo vai fazer alguma coisa que depois vai se arrepender. Não vamos nos martirizar em cima dos nossos erros. As coisas mudam, as pessoas pedem desculpas, os erros vão rolar", disse Mateus.

Vale lembrar que o brother disputa o paredão da semana contra Aline e Guilherme. A eliminação acontece ao vivo na próxima terça-feira, 17, logo após a exibição de mais um capítulo da novela 'Mania de Você'.

💬 Vitória Strada pede desculpas a Thamiris e as duas se abraçam: "Desculpa, de verdade. Vocês são muito importantes pra mim."#BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/cax0iIaJ6L — Big Brother Brasil (@bbb) February 17, 2025

Por que Camila e Thamiris brigaram com Vitória Strada?

Durante a madrugada desta segunda-feira, 17, Vitória Strada, Camilla e Thamiris brigaram no quarto nordeste. As três se desentenderam por causa da votação aberta para a formação do quinto paredão. Camilla e Thamiris não gostaram que Vitória não votou para defender Thamiris, mas não deixaram a atriz se defender.

Em um momento, Vitória foi atrás de Camilla e Thamiris e disse que não estavam deixando ela explicar a sua versão; confira detalhes!

