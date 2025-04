BBB 25: Vitória Strada faz comentário sobre Top 5 e arranca risadas de Diego Hypolito

A atriz Vitória Strada e o ginasta Diego Hypólito relembram a trajetória do Top 5 do BBB 25 e se divertem com alguns comentários

Nesta quinta-feira, 17, no dia da decisão do 18º Paredão do BBB 25, Vitória Strada e Diego Hypolito aproveitaram um momento no gramado da casa para conversar e relembrar a trajetória dos participantes que chegaram ao Top 5 da edição.

Antes da conversa, os brothers aproveitaram o dia ensolarado para se divertir e dançar na piscina e na área externa da casa.

No gramado, a atriz fez um comentário que arrancou risadas do ginasta: "Os mais emparedados dessa casa no Top 5" , brincou.

Logo depois do que Vitória disse, Diego não conseguiu conter o riso ao relembrar que João Pedro foi indicado ao Paredão apenas uma única vez durante toda a edição do programa.

"Um mês vendo a família, um Paredão, quatro Anjos, basicamente...", comenta Vitória. "16 apartamentos", completa o brother, rindo sem parar diante da situação.

Confira um momento divertido entre os brothers:

Vitória Strada se arrepende de pedido feito a João Pedro

Nesta quarta-feira, 16, os participantes do Top 5 do BBB 25 se reuniram na cozinha da casa para comentar os discursos de Diego Hypolito, Renata e Vitória Strada que estão no Paredão e tentam garantir a permanência no reality. Durante a conversa, João Pedro aproveitou o momento para brincar e imitou os jeitos e falas de cada um dos brothers.

A bailarina comentou que costuma falar de forma muito acelerada, enquanto a atriz destaca um gesto com as mãos que a Renata costuma repetir durante seus discursos. As duas concordaram que já notaram o hábito de posicionar as mãos daquela maneira com frequência.

Na sequência, a atriz fez questão de pedir para ser imitada. João Pedro atendeu ao pedido, mas sua performance deixou a gaúcha surpresa. "Eu preferia não ter pedido isso. Eu estou um pouco assustada".

