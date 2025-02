BBB 25: Vitória Strada faz ameaça: ‘Ninguém vai gostar’

A atriz Vitória Strada se sente excluída nos grupos do BBB 25, da Globo, e surpreende com declaração em tom de ameaça

A atriz Vitória Strada está incomodada com a forma como vem sendo tratada pelos outros participantes do BBB 25, da Globo. Ela já confessou que se sente excluída pelas aliadas do Quarto Nordeste. Agora, a artista fez uma declaração em tom de ameaça sobre sua postura no confinamento.

O momento aconteceu enquanto ela estava no quarto e Daniele Hypolito entrou no local para avisá-la que a vassoura já estava disponível para sua tarefa de limpeza. Então, Vitória desabafou com Thamiris.

“Ninguém tem mais paciência comigo aqui”, disse ela. E Thamiris respondeu: “Estou percebendo”. Com isso, a atriz afirmou: “Quando eu começar a transformar minha tristeza em raiva, ninguém vai gostar aqui dentro”.

Vitória Strada desabafa sobre seu jogo

Na manhã de quinta-feira, 20, Vitória Strada conversou com Gracyanne Barbosa sobre a noite anterior. A atriz foi escolhida pela Líder Eva para ficar no quarto Barrado no Baile montando o quebra-cabeça de 300 peças. Ela conseguiu concluir a tarefa em pouco mais de três horas e retornou para curtir a festa.

Assim que voltou para a casa, a sister foi questionada pelos brothers sobre sua estratégia para conseguir terminar o quebra-cabeça e deu detalhes. Durante o papo com a musa fitness no Quarto Nordeste, Vitória desabafou sobre ter exposto seu método.

"Sabe o que eu estava pensando? Eu devo ser uma péssima jogadora de Big Brother. Ontem todo mundo 'como é que você fez' e eu falando tudo que eu fiz", lamentou ela. A empresária, então, consolou a atriz. "Mas acho que mesmo você contando, não é todo mundo que vai conseguir fazer. É difícil", ressaltou.

