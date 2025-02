BBB 25: Vitória Strada desabafa com Hypolito sobre voto: 'Criei expectativa'

A atriz Vitória Strada conversou com Diego Hypolito sobre o voto do ginasta em Gabriel na formação do último paredão do BBB 25

Na noite desta segunda-feira, 10, Vitória Strada foi até a área externa da casa do BBB 25 para conversa com Diego Hypolito. A atriz quis saber o que estava acontecendo com o ginasta, pois sentiu que ele está afastado.

"Nada de chateação com você, muito pelo contrário [...]. Por mais que eu saiba da questão de tudo que tem acontecido, que vocês protegeram de um Paredão. Na minha cabeça, com a maior sinceridade, não existia a menor possibilidade do Paredão ser diferente do que foi. Só existia a possibilidade do Gabriel ir", disse o brother, se referindo a formação do paredão deste domingo, 9, em que ele votou em Gabriel.

Em seguida, o atleta explicou que não pensou em se proteger e relembrou que chegou a conversar com Gracyanne Barbosa sobre o modelo. "Em um dos comentários que fiz com a Gra, que até comentei com o Maike, é que o Monstro eu não daria pra eles. Você é uma das pessoas que mais importante que tenho aqui na casa, por uma questão básica, de quem foi que me acolheu quando eu estava em vulnerabilidade. Por mais de todos os erros que Diogo tenha tido, ele também foi uma das pessoas que, nesse período, tinha me enxergado. Se foi verdadeiro ou não, não sei te dizer", desabafou.

Após ouvir o colega, Vitória deu sua opinião sobre o voto do atleta em Gabriel. "Votar em alguém para defender quem está perto de você também é votar com o coração, você entende?", afirmou a atriz, relembrando o paredão em que ele e a irmã, Daniele Hypolito, votaram em Eva e Renata, além disso, ela também falou sobre sua aproximação com os ginastas.

"Vocês estavam alguns dias afastados e eu até te defendi várias vezes. [...] Depois daquele momento, ao meu entender, vocês estavam mais próximos do que antes. Eu nunca questionei seus aliados, que são Delma e Gui. E isso é o que nunca vai mudar. Ao meu entender, vocês estavam mais próximos da gente. Então, eu criei uma certa expectativa, sim", confessou a sister, que disputa o paredão com Gabriel e Aline.

"A única coisa que me chateou foi isso. Foi um lugar de uma expectativa pela nossa aproximação [...]. De querer que você estivesse mais ligado nessas coisas, do tipo vamos pensar como a gente pode se proteger, não só quando você estiver na reta", completou.

Camilla critica decisão de Diego

Na área externa da casa do BBB 25, Camilla, Thamiris e Mateus começaram falar sobre Diego Hypolito. O ginasta virou assunto do trio após decidir votar em Gabriel na formação do paredão deste domingo, 9.

Durante o papo, a trancista falou sobre o irmão de Daniele Hypolito ter dito que votaria em Diogo Almeida, mas acabou mudando de decisão. "Ele é muito dois papos", afirmou ela. Thamiris concordou com a irmã: "Ele é muito legal, mas não gosto disso também não", ressaltou ela. "Por mim ele já pode sair da nossa jogada tranquilamente", completou Camilla.

