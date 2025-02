BBB 25: Vitória Strada define quem vai colocar na Mira do Líder

Depois de conquistar a liderança da semana no BBB 25, Vitória Strada revela quais brothers e sisters vão ser indicados na Mira do Líder

A atriz Vitória Strada é a líder da semana no BBB 25, da Globo, e já está pronta para indicar suas escolhas para a Mira do Líder. Durante uma conversa no Quarto do Líder, ela disse que escolheu suas indicações em seus rivais no jogo.

Ao falar com Thamiris, a artista disse que vai colocar a Mira em Vilma, Eva, Renata, João Pedro e João Gabriel .

"Os Joãos já me colocaram no alvo e no paredão, Renata e Eva também. Até o Maike já me colocou no alvo. João Gabriel me colocou no alvo, Maike também. Mas eu gosto muito do Maike. Mas assim, mesmo que fossem oito alvos, eu meio que não teria opção, porque todo mundo ou já me colocou ou já me deu alvo", disse ela.

Por fim, ela disse: "Meus alvos são compostos por pessoas que já votaram em mim, votam em mim, que me colocaram no paredão, me colocaram no alvo".

Dinâmica da semana

Na sexta-feira, 28, os participantes vão comprar o Poder Curinga. Nesta semana, o Curinga é o Poder Pirata, no qual quem arrematar vai roubar o voto de outra pessoa. Ele impedirá que uma pessoa possa votar e dará dois votos de sua escolha. Além disso, o líder vai apontar 5 pessoas na Mira do Líder.

No sábado, 1º, os brothers e sisters disputam a Prova do Anjo. O vencedor dará a imunidade para uma pessoa e também terá o poder de emparedar uma pessoa. Na hora de escolher os castigados do Monstro, ele já saberá que um deles será indicado ao paredão.

No domingo, 2, os participantes formam mais um paredão triplo da seguinte forma: O anjo imuniza uma pessoa e empareda uma pessoa; o líder indica para uma pessoa para o paredão; a casa faz a votação aberta e 2 pessoas são indicadas. 3 pessoas disputam a prova bate-volta e uma se salva.

Na terça-feira, 4, uma pessoa será eliminada.

