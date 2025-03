BBB 25: Vitória Strada analisa relação com sister: 'Parece que a gente separou'

A atriz Vitória Strada refletiu sobre sua relação na casa do BBB 25 com Thamiris, com quem já teve alguns desentendimentos

Aline, Vinícius e Vitória Strada conversaram no Quarto Anos 50 sobre suas trajetórias no BBB 25. Durante o papo, a atriz comentou sobre sua relação com Thamiris, com quem conversou após votar na sister na formação do último paredão, e falou que parece que elas se "separaram".

O desabafo da Camarote aconteceu quando a policial militar comentou sobre as atitudes do amigo. "Ele tá até tranquilo, porque ficava falando que se o povo mexesse com a língua dele, 'se mexesse com a língua dele'. No momento certo ele vai agir", começou a baiana. "Eu estou sempre agindo, só não abro a boca para falar besteira", se defendeu o brother.

"Não, você falou que se falasse com você, você ia que não sei o que", recordou Aline sobre o promotor de eventos ter dito que colocaria a "casa abaixo". Ao ouvir a amiga, Vinícius ressaltou que só fará isso "quando necessário". "Às vezes você é que faz a oportunidade", comentou Vitória.

Em seguida, o brother afirmou que não comprará briga com ninguém. "Não é sobre comprar briga a toa, você entendeu", respondeu Aline. "Aí é a escolha de cada um. O que você quer fazer depois daqui? Eu quero ser atriz, o que eu fiz? Fui procurar uma briga, fui caçar aliados para me despejarem, fui caçar pessoas que falaram pelas minhas costas e que eu gosto delas mesmo assim porque eu não consigo não gostar, entendeu?", diz a atriz sobre sua trajetória no BBB 25.

Em seguida, Vitória analisou sua relação com Thamiris. "Às vezes eu sinto que entre eu e a Thamiris parece que a gente separou . Sabe quando você separa de uma pessoa que você gosta ainda? Parece isso, ela passa e eu olho 'tão bonitinha passando'. Ela me ignora, eu falo 'olha que fofa ela me ignorando'", completou.

Vitória Strada alerta Diego Hypolito sobre sister

No Quarto Anos 50, na tarde desta segunda-feira, 10, Diego Hypolito conversou com Vitória Strada sobre os participantes do BBB 25 e destacou como Gracyanne Barbosa é importante para ele.

"Eu escuto muito a Gra, porque a Gra tem uma situação muito positiva perante o Diego aqui nesse jogo. Ela foi uma pessoa que me escutou, que me defendeu...", afirmou o brother. "E que te criticou em alguns momentos também. Você precisa só estar atento a isso também", pontuou a atriz. Confira a conversa!

