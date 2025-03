Big Brother / Reflexiva

BBB 25: Vitória Strada analisa o jogo e confessa: 'Muita coisa clareou'

Líder da semana, Vitória Strada analisou seu jogo e as opções de voto para o paredão do BBB 25 em conversa com Guilherme

Vitória Strada e Guilherme - Foto: Reprodução/Globo