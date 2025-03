BBB 25: Vitória Strada analisa amizade com sisters: 'Me decepcionei'

Líder da semana, Vitória Strada conversou com outro brother a respeito dos últimos acontecimentos entre ela e outras sisters no BBB 25

Líder da semana no BBB 25, Vitória Strada passou a madrugada deste sábado, 1, conversando com Diego Hypolito a respeito do jogo. Ao longo do bate-papo com o ex-ginasta, a atriz confessou que se decepcionou com Camilla e Thamiris após os últimos acontecimentos entre elas.

O assunto veio à tona depois que Diego revelou incômodo com a postura das irmãs em relação a Vitória. "Teve uma atitude relacionada a Thamiris que eu não gostei, que foi com você, tá? Eu nunca tive nada com a Thamiris, só que elas duas, elas deixam muito explícito a questão de jogar sozinho", disse o brother.

"Essa parada delas jogarem sozinhas, depois de tudo o que eu passei semana passada, eu estou muito mais fria em alguns sentidos. Eu me decepcionei em muitos lugares. Tem pontos que nem são culpa delas, são expectativas que eu criei, entendeu? No momento que tudo aquilo aconteceu, eu reavaliei minhas expectativas", declarou a líder.

Em seguida, Vitória Strada explicou que entrou no BBB 25 com grande expectativa em relação a jogo e amizade. "Eu continuo tendo o meu carinho, não consigo não ter. Então, é o meu coração que fala. Não consegui não trazer a Thamiris junto para o VIP, porque é o meu coração, eu gosto dela", declara.

"Eu entrei aqui sozinha, eu e o Mateus. No momento que o Mateus não está mais aqui, eu estou sozinha. Eu precisava muito criar essa maturidade. Eu estou mais blindada para certas coisas", continuou Vitória, encerrando o assunto logo após alguém bater na porta do Apê do Líder.

Quem Vitória Strada colocou Na Mira?

Na noite de sexta-feira, 28, Vitória Strada colocou cinco pessoas na Mira do Líder do BBB 25, da Globo. No domingo, 2, ela terá que indicar uma dessas pessoas ao sétimo paredão da temporada.

Em sua decisão, a atriz colocou Vilma, João Pedro, Eva, Renata e João Gabriel na Mira. Ela justificou sua decisão ao dizer que eram pessoas que já a colocaram em risco em algum momento do jogo.

"Todas as pessoas que estão na minha mira são pessoas que já me colocaram no paredão, que já votaram em mim ou me colocaram na mira", afirmou.

