BBB 25: Vitória Strada alerta Diego Hypolito sobre sister: 'Precisa estar atento'

A atriz Vitória Strada conversou com Diego Hypolito e alertou o ginasta após ele falar sobre a importância de uma sister do BBB 25

No Quarto Anos 50, na tarde desta segunda-feira, 10, Diego Hypolito conversou com Vitória Strada sobre os participantes do BBB 25 e destacou como Gracyanne Barbosa é importante para ele.

"Eu escuto muito a Gra, porque a Gra tem uma situação muito positiva perante o Diego aqui nesse jogo. Ela foi uma pessoa que me escutou, que me defendeu...", afirmou o brother. "E que te criticou em alguns momentos também. Você precisa só estar atento a isso também", pontuou a atriz.

O irmão de Daniele Hypolito relembrou quando o RoBBB Seu Fifi expôs a musa fitness. "Mas eu gosto de escutar e você precisa também me falar. É importante eu escutar, porque o Fifi não fez aquilo sem motivo. Eu sei que não fez sem motivo. Foi, de certa forma, para eu abrir meus olhos", comentou.

Em seguida, Diego confessou que mudou sua percepção sobre a sister após o Sincerão da última segunda-feira, 3, mas mesmo assim ainda torceu para ela vencer a prova Bate-Volta e escapar do paredão.

"Eu sinto que às vezes você coloca a Gra em um lugar que... Como vou falar isso?", começa ela, sendo interrompida. "Ela não é um pedestal, mas eu coloco às vezes e eu sei. E é bom você me falar isso, porque preciso escutar", completa o ginasta.

A atriz, então, o alertou: "E você ouviu o que o Fifi falou. É uma pessoa que te ama, te adora, fala muito bem de você, mas que é ser humano como todo mundo e te criticou. Ela não é sua primeira defensora aqui dentro. Sua primeira defensora é sua irmã."

Thamiris e Vitória Strada conversam após voto

Na tarde desta segunda-feira, 10, Thamiris conversou com Vitória Strada sobre a escolha da atriz de votar nela durante a formação do paredão neste último domingo, 9. Durante o papo no gramado, a famosa explicou que precisou votar nela para que uma pessoa próxima a ela não fosse emparedada.

A irmã de Camilla, então, questionou: "Quem?", quis saber. "Di", respondeu a sister, referindo-se a Diego Hypolito. "Você entende que você vota para sair, né? Você não vota para poder salvar. Eu nunca votei em você", comenta Thamiris. Vitória, então, justifica sua decisão. Confira a conversa!

Leia também:BBB 25: Gracyanne Barbosa comenta aproximação de sisters