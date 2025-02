BBB 25: Vitória Strada abre o jogo sobre falta de posicionamento no reality

Medo do cancelamento? A atriz Vitória Strada conversou com algumas sisters e analisou sua falta de posicionamento durante o BBB 25

Na tarde desta quarta-feira, 19, na academia do BBB 25, Vitória Strada conversou com Daniele Hypolito e Gracyanne Barbosa sobre seu jogo. A atriz analisou sua falta de posicionamento em determinados momentos do programa e garantiu que não foi por preocupação por causa da sua carreira.

"De verdade, quando eu não estava me posicionando, os momentos aqui que fiquei em dúvida se falava ou não, nunca foi por medo lá de fora. Se eu tivesse o costume na minha vida de discutir facilmente, falar cara a cara, aqui dentro poderia ter esse raciocínio. Eu não tinha nem que ter o cuidado, eu não tinha esse ímpeto", disse a sister.

Em seguida, Vitória ressaltou que se preocupa em não deixar os conflitos sem resolução. "O cuidado que eu tenho que ter é o contrário, não deixar as coisas passarem tão leve para mim. Aqui não dá. O jogo pede que eu exponha o que estou pensando", acrescentou a famosa.

Vale lembrar que a atriz entrou no reality show com o amigo, Mateus. O arquiteto acabou sendo eliminado do programa neste terça-feira, 18, após enfrentar Aline e Guilherme no paredão.

Guilherme faz promessa para Vitória Strada

A eliminação de Mateus no quinto paredão do BBB 25 deixou alguns brothers reflexivos. Assim que o arquiteto deixou a casa mais vigiada do país, Vitória Strada, amiga pessoal do rapaz, foi confortada por outros colegas de confinamento.

Ao longo da madrugada desta quarta-feira, 19, Guilherme garantiu que a atriz não está sozinha e prometeu que irá expor situações que viu contra a sister nos últimos tempos. "Não se sinta só. Tem algumas coisas que vão acontecer aqui nesse jogo, que eu vou tomar algumas decisões por causa de coisas que eu vi que aconteceram com você. Eu preciso falar, porque senão eu vou surtar aqui dentro de mim, viu? Tá avisada", afirmou o genro de dona Delma. Saiba mais!

Leia também:Como Vitória Strada conheceu Mateus? Saiba história da dupla antes do BBB 25