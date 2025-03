BBB 25: Vitória e Diego detonam o prêmio do terceiro lugar do reality show

Vitória Strada e Diego Hypolito avaliam o prêmio do BBB 25 e criticam o valor que será pago para o terceiro lugar na grande final

O Big Brother Brasil 25 já passou da metade da temporada e os brothers já estão pensando na grande final. Tanto que a atriz Vitória Strada e o ginasta Diego Hypolito criticaram o valor que é dado para o terceiro lugar na final.

Tradicionalmente, o terceiro lugar recebe o prêmio de R$ 50 mil. Enquanto isso, o segundo lugar fica com R$ 150 mil e o primeiro lugar recebe mais de R$ 2 milhões.

Em uma conversa no quarto do líder, Vitória e Diego analisaram que o valor do terceiro lugar deveria ser maior. "Eu acho pouco em relação a… Eu ganhei 40 mil naquela dinâmica, sabe?”, disse ela.

Então, Diego comentou sobre quais seriam os valores que considera mais justo para a grande final. "Eu acho que devia ser assim: o primeiro 2,5 milhão; o segundo meio milhão, que já é um valor bem considerável, acho bem alto; e o terceiro com 250 mil, que era o mesmo valor do apartamento. Todo mundo quer ficar em primeiro, segundo e terceiro, mas deve dar uma frustrada em quem ficou em terceiro”, comentou.

Diego Hypolito revela decisão a Vitória Strada

Após o Sincerão desta segunda-feira, 3, Vitória Strada afirmou que, apesar dos últimos acontecimentos, ainda não votaria em Camilla, mas Diego Hypolito discordou.

"Se ela voltar, eu voto nela agora, porque eu achei incoerente", garantiu ele. "Ela fez toda uma cena de que ninguém tinha escutado os lados. Escutaram, sim. [...] Na minha cabeça, não bate uma coisa com a outra. Eu não estou falando só sobre você, estou falando comigo também", complementou.

Diego diz que ainda não sabe se a trancista volta do Paredão depois do último Sincerão no programa. "A dinâmica de hoje mostrou muita coisa [...] Elas falaram isso de uma aliada delas, uma amiga". Vitória questionou: "Se isso foi exposto, o que mais elas falaram!?". Confira!

