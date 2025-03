BBB 25: Vinicius, Thamiris e Aline estão no oitavo paredão

Na noite deste domingo, 9, os participantes formaram o oitavo paredão da temporada. Saiba como a dinâmica aconteceu

Na noite deste domingo, 9, os participantes formaram o oitavo paredão da temporada, que é disputado por Vinicius, Thamiris e Aline. Saiba como foi a formação da berlinda:

Delma deu a imunidade do Anjo para Guilherme, que é seu genro e seu parceiro no jogo. Logo depois, o líder Maike indicou Vinicius direto ao paredão. “Hoje a minha escolha vai ser o Vinicius. Semana passada, eu a dona Vilma recebemos o monstro que foi o mais difícil da temporada. Foi um Monstro tanto difícil que a Dona Vilma passou mal. No domingo, ele me indicou ao paredão”, disse ele.

Então, a casa realizou a votação no confessionário. Durante a dinâmica, Daniele Hypolito usou o Poder do Dois, que ela comprou na lojinha após atender ao Big Fone. A ginasta deu seus dois votos em Thamiris. Portanto, a mais votada pela casa foi Thamiris.

Na sequência, Thamiris teve um contragolpe e puxou Aline por causa do confronto com a sister nos últimos dias após a dinâmica do Bota Pra Girar. Logo demais, Aline também teve o poder do contragolpe e emparedou Gracyanne ao dizer que ela não se posiciona para evitar ser alvo no jogo.

Por fim, Thamiris, Aline e Gracyanne realizaram a prova do bate e volta. A sister Gracyanne Barbosa se deu bem e escapou do paredão.

Saiba quem votou em quem:

Diego votou em Thamiris

Vilma votou em Diego

Aline votou em Thamiris

João Pedro votou em Daniele

Gracyanne votou em Aline

Vitória votou em Thamiris

Thamiris votou em Delma

Eva votou em Daniele

Guilherme votou em Thamiris

Renata votou em Daniele

Delma votou em Thamiris

Vinicius votou em Thamiris

João Gabriel votou em Diego

Daniele votou em Thamiris