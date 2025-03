BBB 25: Vinicius tem crise de choro após mal-estar de Vilma: 'Foi por mim'

Após Vilma passar mal no Castigo do Monstro, Vinicius caiu no choro ao desabar sobre a situação em que colocou a sister no BBB 25

A madrugada deste domingo, 2, foi bastante movimentada no BBB 25. Isso porque, Vilma, escolhida por Vinicius para realizar o Castigo do Monstro, acabou sentindo um mal-estar durante o cumprimento da punição e precisou receber atendimento médico no confessionário.

Vinicius, por sua vez, ficou bastante abalado ao perceber que a mãe de Diogo Almeida não estava bem. Em conversa com outras sisters, o amigo de Aline caiu no choro ao lamentar a situação em que colocou a colega de confinamento.

"O que me pega aqui é que, desde que eu entrei aqui, eu estou f*da-se para o que o povo acha de mim. É eu comigo, entendeu? Me dói muito ver que foi por mim que ela ficou nessa situação, por causa do jogo, entendeu?", desabafou o brother.

Vitória Strada, então, tentou consolar o amigo e pediu para que ele parasse de se culpar pelo ocorrido. "Mas você entende que o jogo vai tocar cada um de nós de maneira diferente? Poderia não ter sido agora, poderia ter sido em outro momento do jogo que você não tivesse nada a ver com isso", disse a atriz.

"Infelizmente, quando a gente topa estar aqui, o jogo vai nos socar dessa maneira. Você não é o culpado disso. Poderia ser, em algum momento, que ela estivesse aqui deitadinha e passasse mal pela ansiedade. Ansiedade nos pega em momentos que a gente nem sabe. Não carrega todo esse peso pra você. [...] No momento que o sonho dela é estar aqui, o sonho dela é estar aqui participando das dinâmicas difíceis também", completou a líder da semana.

Vinicius após Dona Vilma passar mal: “Tô f0da-se pro que o povo acha de mim, é eu comigo entendeu? Me dói muito ver que foi por mim que ela ficou nessa situação, por causa do jogo.” #BBB25pic.twitter.com/WoB02Sfvt3 — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) March 2, 2025

O que aconteceu com Vilma no BBB 25?

Vilma preocupou os brothers do BBB 25 no último sábado, 1, ao apresentar um mal-estar enquanto cumpria o Castigo do Monstro na área externa da casa. Junto com Maike, a sister foi escolhida para realizar a punição por Vinicius, vencedor da Prova do Anjo da semana.

Assim que Vilma passou mal, os demais participantes a deitaram no gramado e, momentos depois, a levaram até o confessionário para receber atendimento médico. Na madrugada deste domingo, 2, a produção avisou aos brothers que a dinâmica do Castigo seria mudada e, com isso, a mãe de Diogo Almeida foi liberada.

"Atenção, devido à recomendação médica, Vilma está liberada do Castigo do Monstro, mas deverá continuar usando a roupa. A partir de agora, o Monstro não será mais sentinela. Maike assumirá o posto toda vez que tocar a música programa", avisou o Big Boss.

