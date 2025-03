Após o Sincerão da última segunda-feira, 10, Vinícius foi sincero ao opinar sobre o posicionamento de brother dentro do jogo

Na tarde desta terça-feira, 11, Maike e Vinícius separaram um tempo para conversar sobre o último Sincerão. Na piscina do BBB 25, eles opinaram sobre o momento em que o promotor de eventos usou o termo "planta" para justificar a escolha de que Maike era "quem não merece" estar no jogo.

Mais cedo, o Líder da semana já havia expressado a vontade de conversar com Vinícius. Agora, Vinícius relembrou Maike de que ele se autointitulou como planta e explicou que não gosta desse tipo de postura no jogo. "Era uma brincadeira da qual você também participou. Eu acho que você poderia ter falado tudo aquilo sem ter falado isso", ressaltou Maike.

Na sequência, Vinícius, que está emparedado pelo Líder, defendeu sua opinião. "Nesse momento, como você tem uma postura mais branda, acho você planta", reforçou. "A sua leitura sobre alguém é a sua leitura. Achei que não foi tão legal. Fiquei chateado com isso, mas cada um vê o que quer", rebateu Maike.

"Independente do comportamento, cada um conduz isso aqui da melhor forma. Tanto que não cobrei posicionamento, falei coisas na minha percepção. A galera pontua como cada um deve ser. Não se deve. Em momento nenhum falei que o seu jeito brando é ruim, é uma característica sua", finalizou Vinícius.

Discurso de Vinícius no Sincerão

Durante o Sincerão de segunda-feira, 10, os brothers participaram da segunda rodada da dinâmica, em que tiveram que indicar "quem não merece estar aqui". Na sua vez, Vinícius escolheu Maike, Líder da semana e responsável por sua indicação ao Paredão.

"Dentre todas as situações que a gente enfrenta, acho que comprar brigas dos outros nem sempre é o melhor caminho, nem necessariamente precisa criar briga para se posicionar no jogo. Acho que o Maike sempre usou de embates que já estavam vencidos e cansados, ou até obsoletos, para ficar trazendo – e até mesmo sobre mim, em alguns momentos", iniciou Vinícius.

"Ele se autointitula planta, coisa que abomino no jogo. Então, se você tem a oportunidade de estar aqui e não faz valer a pena com posicionamentos ou com dedicação no jogo, acho que não merece tanto. Se você é uma planta, acho que merece ser cortada do que continuar a ser regada. Mas nunca vi uma planta chegar na Final do programa", finalizou.

