BBB 25: Vinicius desabafa sobre romance de Aline com brother: 'Nem aí para ela'

Em conversa com outros brothers, Vinicius, amigo pessoal de Aline, fez um breve desabafo sobre o comportamento da sister dentro do BBB 25

Após o desentendimento intenso entre Aline e João Gabriel na dinâmica do Sincerão no BBB 25, da Globo, Vinicius, amigo pessoal da sister, fez um breve desabafo a respeito do comportamento da ex-policial militar dentro do reality show.

Em conversa com outros brothers, ele recordou o bate-papo sincero que teve com Aline anteriormente sobre o propósito dos dois em entrar no programa: ganhar o prêmio. De acordo com Vinicius, a amiga mostrou que o combinado entre eles estaria sendo desfeito após o envolvimento da sister com Diogo Almeida.

"Minha conversa decisiva com ela foi na piscina, e falei antes de a gente ir para o paredão: 'Você tem noção de tudo que está fazendo aqui dentro? A gente entrou aqui com um propósito. Eu não vim para cá para achar namorado, eu não vim para cá para pegar ninguém, eu vim para cá para sair rico. É uma oportunidade que eu busquei a vida inteira'", declarou ele.

"Eu estou aqui, eu passo por isso tudo porque eu quero aposentar meu pai. Não aguento mais ver meu pai trabalhando igual a um condenado", acrescentou Vinicius. Maike, que estava presente na conversa, ressaltou que o colega é o único que possui intimidade o suficiente para conversar com Aline a respeito do assunto.

Vinicius, então, desabafou sobre o romance da amiga com Diogo: "Fiquei triste para caramba vendo ela desse jeito. Para ficar se entregando para macho que não tá nem aí para ela. Isso aqui para mim é muito sério, uma oportunidade que eu busquei a minha vida inteira. Para chegar aqui e deixar ficar passando para ralo", disse.

E completou: "Eu cheguei a me culpar, mas eu não tenho culpa para carregar. Ela vai ser sempre minha prioridade, vou buscar fazer o máximo para ela, que sabe que a amo incondicionalmente".

Vinícius: "Eu fiquei triste pra c******* vendo ela desse jeito. Pra ficar se entregando pra diabo de macho" #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/msRi6GL7lA — Big Brother Brasil (@bbb) February 18, 2025

A discussão entre Aline e João Gabriel

O Sincerão, realizado no BBB 25 na noite de segunda-feira, 17, agitou os brothers da casa mais vigiada do país. Durante a dinâmica semanal, Aline e João Gabriel, que escolheu os adjetivos 'desnecessária' e 'forçada' para a sister, se desentenderam e protagonizaram um bate-boca intenso.

"Falta de respeito, rapaz. Está achando que vai ficar de pé gritando comigo? Na minha vida eu não fico ouvindo desaforo lá fora, eu vou ouvir de você aqui dentro? Toma vergonha na sua cara, seja homem, rapaz", disparou Aline, reclamando do tom de voz do irmão gêmeo de João Pedro; confira mais detalhes!

Leia também: BBB 25: Vitória Strada recebe conselho após atitude: 'Não precisa se humilhar'