BBB 25: Vinicius desabafa sobre escolha do Monstro: 'Me sentindo mal'

O brother Vinicius ressaltou que se sente culpado pelo mal-estar de dona Vilma após colocá-la no Castigo do Monstro do BBB 25

O brother Vinicius aproveitou seu tempo no Raio-X deste domingo, 2, para fazer um breve desabafo a respeito dos últimos acontecimentos no BBB 25. Durante a madrugada, Vilma, escolhida por ele para cumprir o Castigo do Monstro junto com Maike, acabou passando mal e precisou de atendimento médico no confessionário.

Vinicius, que teve uma crise de choro após a situação, reforçou que se sente culpado devido ao mal-estar da sister. De acordo com o amigo de Aline, ele não esperava que a dinâmica fosse ser 'tão pesada e puxada'.

"Acho que vocês acompanharam o que aconteceu ontem. E que semana… Ter poder aqui dentro é algo muito bom, mas demanda responsabilidade. E acho que, na minha vez, as responsabilidades são triplicadas. Fiquei me sentindo muito culpado, ainda estou. Queria pedir desculpas a quem, de alguma forma, se sentiu tão mal quanto eu por causa da dinâmica", iniciou o brother.

"Estou muito feliz por ver minha família, mas desde ontem, que ganhei a prova, mal consegui ficar feliz por ver dona Vilma na situação que estava por causa do Monstro. Não imaginei que seria tão pesada e puxada. Fiquei me sentindo muito mal", acrescentou Vinicius.

Vale lembrar que, ainda neste domingo, 2, Vilma ou Maike, participantes escolhidos para cumprir o Castigo do Monstro, será indicado direto ao paredão por Vinicius. A formação da berlinda da semana acontece mais cedo, às 19h30, devido a programação de Carnaval e Oscar 2025.

Vilma lamenta últimos acontecimentos no BBB 25

A sister Vilma preocupou os demais colegas do BBB 25 na noite de sábado, 1, ao apresentar um mal-estar enquanto cumpria o Castigo do Monstro na área externa da casa. Junto com Maike, a mãe de Diogo Almeida foi escolhida por Vinicius, vencedor da Prova do Anjo da semana, para realizar a punição.

Na manhã deste domingo, 2, a sister fez um breve desabafo a respeito dos acontecimentos em sua trajetória no jogo. Na última semana, Vilma precisou se despedir do filho, eliminado no sexto paredão do reality show com mais de 43% dos votos do público.

Em conversa com Delma, a estudante de Nutrição recordou as fortes emoções que enfrentou nos últimos dias; confira detalhes!

