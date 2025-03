BBB 25: Vilma revela sua indicação caso o Big Fone toque: 'Um dos dois'

Em conversa com Renata e Eva, a estudante de nutrição Vilma revela suas estratégias caso o Big Fone, do BBB 25, toque nos próximos dias

Na tarde desta terça-feira, 18, Vilma, Renata e Eva conversaram na área externa sobre as possíveis indicações caso o Big Fone toque no BBB 25. A estudante de nutrição mencionou dois nomes, e as bailarinas sugeriram uma forma de emparedar os dois brothers.

“Se hoje você atendesse [o Big Fone] e tivesse que indicar alguém, você indicaria quem?” , questionou Renata a Vilma. A mãe de Diogo respondeu: “Vinícius. Mas agora tem Aline também. Um dos dois”.

Eva comentou sobre suas prioridades atuais no jogo: “Eu não tenho mais prioridades, de quem eu não quero votar. Todo mundo eu voto!”, afirmou.

“Se hoje o Big Fone tocar depois da liderança, e a liderança for um de nós, não indicar ela [Aline], porque a gente indica ela direto pelo Líder”, sugeriu Renata, e Vilma confirmou: “É bom firmar. Eu vou nele [Vinícius], entendeu? E deixo ela para o líder”.

Confira o vídeo:

Diogo Hypolito fala sobre convívio com sister

No Quarto Anos 50, Diego Hypolito desabafou com Vitória Strada sobre assuntos que foram expostos por Gracyanne Barbosa durante o Sincerão desta última segunda-feira, 17. O ginasta confessou que está preocupado com a opinião das pessoas sobre ele.

"Quando foi dito, não caiu a ficha para mim, na hora. Só depois que já tinha passado. Porque, senão, eu teria falado de outra maneira, teria tido uma resposta mais ríspida", disse o ex-atleta. A atriz tentou tranquilizar o colega de confinamento e disse para ele não se preocupar, pois já se explicou.

O irmão de Daniele Hypoliyo, então, analisou a conduta da musa fitness, com quem teve uma discussão mais cedo. "Eu acho que ela não é minha fã, não. [...] Acho que eu sou indiferente [para ela]. É péssimo", lamentou ele, lembrando de um comentário feito por Gracyanne durante a conversa.

